15 Temmuz Törenleri: Kuran, Konser, Namaz

FETÖ’nün darbe girişiminin 4. yıldönümünde gün boyu törenler düzenlenecek. TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda darbe girişiminin yıldönümüne ilişkin bugün yapılacak törenlerde Kuran okutulacak, konser verilecek ve sabah namazı ile etkinlikler tamamlanacak.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı 15 Temmuz törenleri için milletvekilleri dahil tüm katılımcılardan koronavirüs testi istendi.

15 Temmuz törenleri saat 10.00’da Karşıyaka Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’nde başladı.

TBMM’de bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde saat 12.00’de anma töreni düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un konuşma yapacağı törene İyi Parti lideri Meral Akşener haricinde muhalefet liderleri katılmayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak anma töreni kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi, Meclis bahçesindeki bombanın düştüğü alana karanfil bırakılacak. Program kapsamında daha sonra Kuran da okunacak.

81 ilden gelecek sporcular akşam 22.30’da TBMM 15 Temmuz Anıtı önünde demokrasi nöbeti tutmaya başlayacak. Saat 22.45’te saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Nöbet sabah namazı ile son bulacak.

Külliye’de ise Fahir Atakoğlu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Çoksesli Korosu üyeleri konser verecek.