Dünyanın En Ünlü Deniz Fenerleri: 10 Muhteşem Fener

Yüzyıllar boyunca gemilerin karaya oturmasını engelleyen deniz fenerlerinin ne yazık ki, çoğu gereksiz hale geldi ve yerini daha etkili navigasyon sistemleri aldı. Kalanlar çoğunlukla otomatiktir ve geçmişte kullanılan işaretlerden daha güçlü ışıklara ve merceklere sahiptir. İşte dünyanın en ünlü deniz fenerleri;

Görünür olarak tasarlandıkları için, deniz fenerleri genellikle çok belirgin yerler yapar: Şekilleri ve renkleri çevredeki manzaralara karşı öne çıkar. Sonuç olarak, bazı harika fotoğraf fırsatları yaratırlar ve genellikle engebeli sahilleri boyunca veya vahşi denizlere bakan muhteşem noktalara yerleştirilirler. Dünyanın en güzel deniz fenerleri listemize göz atın;

1. Portland Deniz Feneri

Atlantik’in vahşi ve rüzgarlı sularına bakan Portland Head Light, denizcileri 1791’den beri güvence altına aldı. Tarihi deniz feneri, Cape Portland’da, yoğun Portland Limanı’nın güneyinde, sarp bir uçurumun üzerinde yer alıyor. Yaklaşık 25 metre yüksekliğe ulaşan beyaz konik kulesi, etrafındaki ıssız ve engebeli kıyı şeridine karşı nefis bir şekilde öne çıkıyor.

Şimdi otomatik olmasına rağmen, ziyaretçiler bitişik deniz müzesinde keyifli vakit geçirebilir ve fenerin büyüleyici geçmişi hakkında bilgi alabilir.

2. Formentor Deniz Feneri

Mallorca’nın en ünlü ve en çok fotoğrafı çekilen yerlerinden biri olan Formentor deniz feneri, Balear adasının en kuzey ucunda yer alıyor. Denizden yaklaşık 210 metre yükseklikteki fenerin manzarası muhteşem. İspanyolca’da Far de Formentor olarak bilinen fener, denizcileri 1863’ten beri tehlikeli Mayorka kıyı şeridi hakkında uyardı. Çevresindeki olağanüstü doğal güzellikler ve Akdeniz’in muhteşem manzaraları nedeniyle Far Formentor feneri kaçırılmayacaklar listesinde.

3. Hanya Deniz Feneri

Girit’in tarihi limanındaki Hanya girişinde yer alan bu keyifli deniz feneri sadece Akdeniz ve Yunanistan’ın değil dünyanın en eski deniz fenerlerinden. İlk olarak Venedikliler tarafından 16. yüzyılın sonuna doğru inşa edildi, Mısırlılar, Osmanlılar ve daha sonra Yunanlılar tarafından onarıldı ve yeniden tasarlandı.

Bu nedenle, deniz feneri kesinlikle caminin minaresini anımsatan benzersiz tasarımı ile dopdolu bir tarihe sahip.

4. Heceta Head Lighthouse

Oregon kıyılarında göze çarpan ve pitoresk bir noktada yer alan Heceta Head Lighthouse kesinlikle dünyanın en iyilerinden. Aşağıda dramatik görünümlü kayalarla Pasifik Okyanusu’na bakan ışıltılı beyaz kulesi, yamaçtan aşağı inen yemyeşil ormanlarla destekleniyor.

İlk olarak 1894’te yakılan deniz feneri ismini İspanyol kaşif Bruno Heceta’dan almış.

5. Herkül Kulesi

Günümüzde hala kullanılmakta olan en eski deniz feneri olan Herkül Kulesi’nin Eski Dünya’nın Yedi Harikasından biri olan İskenderiye Feneri’nden sonra modellenmiş olduğuna inanılıyor.

İlk olarak Romalılar tarafından inşa edilen deniz feneri 57 metre yüksekliğinde. Sağlam kulesi 1791’de onarılmış ve yenilenmiş. Şaşırtıcı yaşına ve mimarisine ek olarak, Herkül Kulesi’nin Galiçya’daki bir yarımadadaki doğal konumu onu kesinlikle dünyanın en güzel fenerleri listesine sokuyor.

6. Espichel Burnu Deniz Feneri

Bu fener Cape Espichel’in hain suları hakkında yaklaşan gemileri yüzyıllar boyunca uyardı.

Portekiz’deki Setubal Yarımadasının sonunda bulunan deniz feneri, bir zamanlar denizcilerin kalbine korku saldıran birçok vahşi ve harika sahil şeridine bakıyor. Dramatik ortamı ve mimarisi nedeniyle, Cape Espichel Deniz Feneri kesinlikle dünyanın en güzel fenerlerinden biri.

7. Lindesnes Deniz Feneri

Norveç’in en güney ucunda yer alan Lindesnes, ülkenin en eski deniz feneri. Şu an kullanılan fener 1915’te inşa edilmiş ancak eski versiyonunun tarihi 1656’ya kadar uzanıyor.

II. Dünya Savaşı’nda Almanlar tarafından komuta edildiği için siperler, tüneller ve küçük bir kale var.

8. Makapuu Deniz Feneri

Hawaii’deki Oahu’nun doğu ucuna tünemiş olan Makapuu Point Deniz Feneri, Pasifik’in suları sonsuza dek gerildiği için hayal edilebilecek en muhteşem yerlerden birinde yer almaktadır. Sadece 14 metre yüksekliğe ulaşmasına rağmen, kayalık bir uçurumun üstündeki belirgin konumu sayesinde kulesinden gelen ışık uzak ve geniş bir şekilde görülebilir.

1906 yılında inşa edilen deniz feneri, ABD’nin batı kıyısından Honolulu’ya giden gemilere rehberlik ettiği için uzun zamandır büyük önem taşıyor.

9. Galle Deniz Feneri

Galle Fort’un antik duvarlarında bulunan, aynı adı taşıyan deniz feneri 1848’de ilk inşa edildiğinden beri çevresindeki suları korumuş. Sri Lanka’nın en eski deniz feneri. Ancak 1939’daki yangından sonra yeniden inşa edilmiş.

Ülkenin güney kıyısında yer alan ve etrafı palmiye ağaçlarıyla Galle Limanı’nın girişindeki muhteşem konumu, onu Galle’nin en güzel ve en çok fotoğraflanan yerlerinden biri yapıyor.

10. Les Eclaireurs deniz feneri

Romantik olarak ‘Dünyanın Sonundaki Deniz Feneri’ olarak anılan Les Eclaireurs, Arjantin’in güney ucunda Tierra del Fuego’da nefes kesici bir noktada yer alıyor. Beagle Kanalı’nın ortasında küçük bir kayalık adada yatan kırmızı ve beyaz kulesi, etrafında yükselen görkemli dağlara karşı nefis bir şekilde öne çıkıyor.

1920’de inşa edildiğinden beri Ushuaia’ya deniz girişini koruyan güzel deniz feneri şimdi popüler bir turistik cazibe merkezi.