Adalet Bakanı Tunç: Darbe Yok, Sadece Görüş Farkı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AYM ile Yargıtay arasındaki krize ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yüklenerek, “Özellikle sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yakışıksız ifadeleri var. Bunlar sorumsuzca yapılan ifadeler” dedi.

Ankara’da gazetecilere ‘yargı krizi’ ile ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz Tunç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararını tanımamasına değinerek şunları söyledi:

“Son birkaç karardan sonra Anayasa Mahkemesi’nin farklı uygulaması nedeniyle” diyor Yargıtay’ımız, “Anayasa’nın 14. ve 83. maddeleri yorum yoluyla uygulanamaz hale gelmiştir. O nedenle bir Anayasa ihlali vardır” diyor. İki yüksek mahkeme arasına görüş farkı var burada. Bu görüş farkından yola çıkarak bunu farklı noktalara çekmenin bir anlamı yok.

Özellikle CHP’nin yeni seçilen Genel Başkanı, birlikte Parlamento’da görev yaptık, komisyonlarda çalıştık, hatta Özgür Bey’le askerliğimizi bile aynı yerde, birlikte yaptık. O nedenle ben çok iyi tanıyorum. Bu heyecanla, özellikle sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yakışıksız ifadeleri var. Bunlar sorumsuzca yapılan ifadeler.

Burada sanki sayın Cumhurbaşkanımızın bir darbe yaptığı yönündeki yorumuna kesinlikle katılmıyoruz. Burada bir darbe söz konusu değil, bu millet darbenin ne olduğunu çok iyi biliyor.

Burada iki yüksek mahkeme arasındaki görüş farkını kaldırmaya yönelik, özellikle yasada belirsizlik varsa AYM’nin bireysel başvuruyla ilgili kanunda, çalışma usulleriyle ilgili, AYM’nin kuruluş kanunuyla ilgili bütün hususlar TBMM’nin yetkisinde olan hususlar. Bunlar hukuk zemininde konuşularak çözülecek hususlar.”

Yargı Krizi! Erdoğan Yargıtay’ı Savundu

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