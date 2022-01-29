Adalet Bakanlığı Abdülhamit Gül istifa etti; yerine Bekir Bozdağ atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karara göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevinden istifa etti. Bekir Bozdağ yerine atandı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Adalet Bakanlığı Abdülhamit Gül, 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğü Adalet Bakanlığı görevinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “tensipleriyle” (uygun görme) ayrıldığını söyledi.

Adalet Bakanlığı Abdülhamit Gül “görevinden af talebi için Erdoğan’a şükranlarını” sundu ve yeni Adalet Bakanı Bozdağ’a başarılar diledi.

Abdülhamit Gül paylaşımında;

“Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a başarılar diliyorum.” dedi.”

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a başarılar diliyorum. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) January 28, 2022

Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile gerginlik yaşamıştı

Yaklaşık bir yıl önce Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki tartışma, Türkiye’de siyaset gündemini belirlemişti.

O dönem Soylu, annesine sosyal medya üzerinden küfürlü hakaret eden kişinin serbest bırakılmasına, Twitter üzerinden tepki göstermişti.

Ancak Gül ise “Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz” diye yanıt vermişti.

Tartışmanın ikinci gününde Adalet Bakanı Gül, Soylu’nun annesine yapılan hakareti kınamıştı.

Gül, bir kez daha ihtiyaç duyulması halinde bu tür suçlara yönelik yaptırımların arttırılabileğini ancak bunun tartışma yerinin “sosyal medya değil, parlamento olduğunu” vurgulamıştı.

Soylu ise tartışmaya ilişkin soruları yanıtsız bırakmıştı.

Abdülhamit Gül kimdir?

Mart 1977’de Gaziantep’te dünyaya gelen Abdülhamit Gül, Nizip İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Bir süre avukatlık yapan Abdülhamit Gül, AKP’nin 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyeliğine seçildi ve partide Seçim İşleri ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

25, 26 ve 27. Dönem Gaziantep Millet vekiliği yaptı, AKP’nin 5. Olağan, 2. ve 3. Olağanüstü Büyük Kongrelerinde yeniden MKYK Üyeliğine seçildi ve Parti Genel Sekreterliği görevini üstlendi.

Temmuz 2017 tarihindeki kabine değişikliğiyle 65. Hükümet’te Bekir Bozdağ yerine Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Abdülhamit Gül, Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi’nde de aynı görevine devam etti.

Bekir Bozdağ kimdir?

Bekir Bozdağ ilk olarak 2013 yılında Hatay Büyükşehir Belediye başkan adaylığı nedeniyle görevinden ayrılan Sadullah Ergin’in yerine Adalet Bakanlığına atanmış daha sonra görevinden ayrılarak bakanlığı Mart 2015’te 8 ay süreliğine Kenan İpek’e bırakmıştı.

Kenan İpek’in ardından Kasım 2015’te tekrar göreve geldi ve Temmuz 2017’ye kadar Adalet Bakanı görevini sürdürdü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte oluşan yeni kabinede ise koltuğunu Abdülhamit Gül’e devretti.

Son olarak Anayasa Komisyonu Başkanlığı’nı yürüten Bekir Bozdağ, AKP Genel Başkan Yardımcılığı dahil çeşitli kademelerde görev aldı.

Nisan 1965’te Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde doğan Bekir Bozdağ, 1999 yılında Fazilet Partisi’nden Belediye Başkan adayı olarak adım attı. Ancak seçimde yüzde 26 oyla ikinci sırada yer aldı.