Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayeti ile ilgili aranan zanlılar yakalandı.

Bakırköy’de balık restoranında önceki gün silahlı saldırıya uğrayan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Şoförünün de yaralandığı saldırı anında restoranın önünde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kapı önünde 3 kişinin beklediği görülüyor. Silahın defalarca ateşlenmesiyle birlikte bu kişilerin uzaklaşması dikkat çekiyor.

Büyükçekmece Alkent West sitesinde yakalandılar

Olayla ilgili daha önce yakalanan Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan’ın ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışması sonucu diğer şüpheliler de yakalandı. Aralarında Drej Ali olarak bilinen Ali Yasak’ın yeğenleri Ali Yasak ve Kadir Yasak, Büyükçekmece Alkent West sitesinde tuttukları günlük kiralık evde yakalandılar .

Zanlılar 18 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon ile 24 saat içinde yakalanmış oldu.