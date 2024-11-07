Ahmet Özer: Sonraki hedef Ekrem İmamoğlu

Görevden el çektirilen ve yerine kayyum atanan, tutukluluğu devam eden Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer cezaevinden açıklamalarda bulundu.

Özer, cezaevinden avukatları aracılığıyla Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’nun sorularını cevapladı.

Özer, kendisine yönelik soruşturmanın üç hedefi olduğunu belirtti:

“Bu operasyonun 3 amacı var: 1. Esenyurt’u ele geçirmek, daha önceden tadını aldıkları rantın sahibi olmak 2. Buradan bir sonuç alınırsa, ikinci hamleyi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ekrem İmamoğlu üzerinde denemek 3. Parti içi çelişki ve kaos yaratarak, partinin iktidar yürüyüşünü engellemek ve kendi iktidarlarını halka rağmen devam ettirmek. Bunu başaramayacaklar, halkın iradesi galip gelecek.”

Özer’in açıklamaları şöyle devam etti;

“Geçenlerde belediyenin kasasından 1 TL harcamadan festival yaptık. Festivalin açılışını da kaymakam yaptı.

10 gün içinde onlarca sanatçı geldi. İl dernekler birliği organizasyonu sağladı. İç Anadolulular için, Romanlar için, Doğu ve Güneydoğu için sanatçılar geldi. Rojda’yı da ilk orada gördüm.

Daha önce tanımıyordum. Ama kendisini Tayyip Erdoğan’ın da bir etkinliğe çağırdığını duydum.

Benimle ilgili iddialar gerçeği yansıtmıyor. Bana gelen kira parası, başsağlığı için aradığım Mehmet Kaya üzerinden delil yarattılar. Mehmet Kaya da dava açacak hakkındaki iddialarla ilgili. Bana Mehmet Kaya ile konuşurken neden ‘siz’ dediniz diye soruldu. Nezaketen kullandığım ‘siz’ kelimesine başka anlamlar yüklenmiş.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK’nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklanmış, yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy atanmıştı.

CHP heyeti ve İstanbul Barosu’nun Özer’in tutukluğuna yaptığı itiraz da reddedilmişti.

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