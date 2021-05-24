Binali Yıldırım Sedat Peker’in, ‘” Erkan Yıldırım için Venezuela’ya gitti’ iddiasına yanıt verdi.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Bu oğluma yapılan kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz” dedi

Bin Ali Yıldırım, oğlu Erkan Yıldırım için Sedat Peker‘in iddiasına karşı yaptığı açıklamada şöyle devam etti:

* Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek bize yapılabilecek en büyük hakaret, en büyük yanlışlıktır. Tümüyle reddediyoruz. Bu olsa olsa ‘çamur at, izi kalsın’ türünden bir suçlamadır. Unutmayalım ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir.

* Oğlum Venezuela’ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil geçen sene aralık ayında gitmiştir. Beraberinde Covid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı bundan ibarettir.

“ERKAN YILDIRIM RESMİ ZİYARET İÇİN GİTMEMİŞTİR, DOSTLUK GRUBU DA ORADAYDI”

Oğlu Erkan Yıldırım’ın Venezuela’ya resmi ziyaretle gitmediğini de belirten Binali Yıldırım, “O esnada Venezuela’da seçim olduğu için Türkiye dostluk grubu da oradaydı. O münasebetle onlarla da birlikte oldu. Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. Bu gerçek dışıdır. Yanlıştır. Kendi imkanlarıyla, kendi biletini alarak masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir”