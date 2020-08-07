Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ekonomisi Tırmanışta

Ayasofya’da kıldığı cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki gelişmelere de değindi.

Küresel ekonomide zigzagların olduğunu belirten Erdoğan “Tüm samimiyetimle içerideki düşmanları zaten gündeme getirmek istemiyorum, bize zaten dışarıdakiler yetiyor. İçeridekiler de onlara pompalama görevi ifa ediyorlar. Çok açık samimi bir şey söylüyorum. Biz 2002 Kasım’ında göreve geldik. Göreve geldiğimiz zaman sizler de yazılı ve görsel medya olarak size söyleyeceğim rakamlara dikkat edin. 2002’de milli gelirimiz 236 milyar dolardı. Fakat 2019’da toplam milli gelirimiz 754 milyar dolara çıktı. Bakın nereden nereye. Fert başı milli gelir o zaman 3 bin 581 dolardı ve bu rakam 2019’da 9 bin 127 dolara çıktı. Bunun dışında otomobil noktasında satışlara bakalım” diye konuştu.

Türkiye’nin ekonomik olarak tırmanışta olduğunu ileri süren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: