Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ekonomisi Tırmanışta
Dolar, euro ve altın tarihi rekorlar kırarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye ekonomisi tırmanışta" dedi.
Ayasofya’da kıldığı cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki gelişmelere de değindi.
Küresel ekonomide zigzagların olduğunu belirten Erdoğan “Tüm samimiyetimle içerideki düşmanları zaten gündeme getirmek istemiyorum, bize zaten dışarıdakiler yetiyor. İçeridekiler de onlara pompalama görevi ifa ediyorlar. Çok açık samimi bir şey söylüyorum. Biz 2002 Kasım’ında göreve geldik. Göreve geldiğimiz zaman sizler de yazılı ve görsel medya olarak size söyleyeceğim rakamlara dikkat edin. 2002’de milli gelirimiz 236 milyar dolardı. Fakat 2019’da toplam milli gelirimiz 754 milyar dolara çıktı. Bakın nereden nereye. Fert başı milli gelir o zaman 3 bin 581 dolardı ve bu rakam 2019’da 9 bin 127 dolara çıktı. Bunun dışında otomobil noktasında satışlara bakalım” diye konuştu.
Türkiye’nin ekonomik olarak tırmanışta olduğunu ileri süren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
“Bizim bu tırmanışımızı görmek istemeyen, gözü olup da görmek istemeyenler var.Ben belgelere dayalı konuşuyorum. Mesela sadece açılan şirket sayılarına bakıyorsunuz 30 bin 842 iken, şu anda 2017 itibariyle 85 bin 265 adet şirket açılmış. Tabi bazı sıkıntılar yok değil. İhracat 36 milyar dolardı, şu anda 180 milyar dolar. Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde. Ama gözü olup görmeyenler hâlâ bu gerçekleri yansıtmaya çalışıyorlar. Biz tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, ettireceğiz. Göreve geldiğimizde hatırlayın, Türkiye’nin IMF’ye olan borcu neydi? 23,5 milyar dolardı. Mayıs 2013 ne oldu? Biz IMF’ye olan borcumuzu sıfırladık. Bizim IMF’ye borcumuz yok, sıfır. Döviz rezervine bakıyorsunuz 27,5 milyar dolardı, şu anda ise 105 milyar dolar. Yani Türkiye bu noktada dimdik ayakta. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın. Bugün dünden daha güçlüyüz. Yarın daha güçlü olacağız.”