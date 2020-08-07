Koronavirüş Aşı Çalışmaları: Obezlere Kötü Haber

Tüm dünyanın umudunu bağladığı koronavirüs aşısı çalışmaları devam ederken olası aşının muhtemelen obez insanlarda işe yaramayacağı tahmin ediliyor.

Bilim adamları, halkı grip, hepatit B, tetanoz ve kuduzdan korumak için tasarlanan aşıların obez yetişkinlerde genel popülasyona göre daha az etkili olduğunu ve onları enfeksiyon ve hastalığa karşı daha savunmasız bırakabileceğini biliyorlar. Obezite araştırmacıları, COVID-19 aşılarının farklı olacağına inanmak için çok az neden olduğunu söylüyor.

ABD basınına yansıyan haberlere göre Kuzey Carolina-Chapel Hill Üniversitesi’nden Raz Shaikh “Önümüzdeki yıl obez hastalara uygun bir COVID-19 aşısı olacak mı?” sorusuna “olmaz” yanıtını verdi.

330 milyon nüfuslu ABD’de tahminlere göre 107 milyon civarında obez var. Koronavirüs aşısı obezlere zayıf bağışıklık sağlarsa, güvenli bir şekilde işe dönme, ailelerine bakma ve günlük yaşama devam etme yetenekleri kısıtlanabilir.

Mart ayında, küresel pandeminin henüz başlarında, Çin’deki bir çalışmaya göre kilolu insanlardaki COVID-19 kaynaklı ölüm oranı normal kilolulara göre çok daha yüksek.

New York, New Jersey ve diğer yerlerdeki yoğun bakım üniteleri hastalarla dolduğu için, federal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, vücut kitle indeksi 40 veya daha fazla olan obez vatandaşları özellikle uyarmıştı. Ancak yetkililer bu uyarıyı vücut kitle indeksi 30 veya daha fazla olan kişileri içerecek şekilde genişletti. Yeni uyarının hedef kitlesi ABD yetişkin nüfusunun yüzde 42’sine denk geliyor.

Umutlu Açıklama da Var

Obezitenin kardiyovasküler hastalık ve kanserden ölüm için önemli bir risk faktörü olduğu uzun zamandır biliniyor. Ancak yeni ortaya çıkan araştırmalara göre obezite vücudun bağışıklık tepkisini de kötü yönde etkiliyor.

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi, iltihabı gerektiği gibi açar ve kapatır, beyaz kan hücrelerini çağırır ve enfeksiyonla savaşmak için proteinler gönderir. Ancak kan testleri, obez kişilerin ve yüksek tansiyon ve yüksek kan şekeri seviyeleri gibi ilgili metabolik risk faktörlerine sahip kişilerin kronik hafif bir inflamasyon durumu yaşadığını göstermektedir; iltihap başlar ve devam eder.

Obez kişilerin yaygın aşılara karşı kör bir tepkiye sahip olduğuna dair araştırmalar 1985 yılına kadar uzanıyor.

Öte yandan aşıların yaşlı yetişkinlerde daha az etkili olduğu da biliniyor.

Alabama Üniversitesi’nde grip virologu olan Chad Petit ise daha iyimser konuşarak “Araştırmalar doğru ancak bu durum aşılmaz değil. Bunun üstesinden gelebilecek daha iyi aşılar tasarlayabiliriz” dedi.