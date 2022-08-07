Cumartesi akşamı TV100 kanalında Pınar Işık Ardor’un sunduğu Gündeme Dair programında Enginyurt ve Latif Şimşek arasında önce sözlü bir tartışma yaşandı.

Canlı yayın devam ettiği esnada Cemal Enginyurt, Latif Şimşek’in üstüne yürüdü. Bu sırada yayın kesildi ve reklama gidildi.

TV100’ün daha sonra paylaştığı görüntülerde ise Cemal Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi programa verilen arada Latif Şimşek’e fiziksel saldırıda bulundu. Görüntülerde her ikisinin de Latif Şimşek’e yumruk attığı görülüyor.

Şimşek’in Enginyurt ve korumasından şikayetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başsavcılığın olay sırasında televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan ve Enginyurt’un koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında gözaltı talimatı verdiği öğrenildi.

Öte yandan Başsavcılık Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma evrakının da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini bildirdi.

Latif Şimşek olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şimşek, “Programa ara verilmişti o ara esnasında girmiş içeriye. Saldırıda bulunanın kim olduğunu biz de bilmiyorduk. Biz gazeteciyiz, mafya değiliz ama dün akşam kim mafya olduğunu siyasetçiyle, mafya arasındaki belirledi” dedi.

Şimşek şöyle devam etti:

“Muhalefetten bir açıklama yok, beklemiyorum da muhalefet sadece kendi yandaşlarına saldırı olduğunda kınarlar ama benim gibi milliyetçi, muhafazakar bir gazeteciye haksızca saldırı yapıldığında susarlar. Şu ana kadar muhalefetten arayan olmadı.”