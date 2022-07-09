Beşiktaş Kulübü ikinci başkanı Engin Baltacı Türkiye gündeminde

Beşiktaş Postası‘nın haberine göre Twitter’daki ‘Deli Çavuş’ hesabından paylaşımlarında “Size akrabam olan Mehmet Cengiz’i anlatacağım” diyerek, kamudan aldığı dev ihalelerle tanınan Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz’le olan geçmişini anlattı. Peker, cezaevinden Mesut Yılmaz’ın kumar kasetleri karşılığı çıktığını ve Cengiz’in anlaşmaya aracılık ettiğini iddia etti.

“Mesut Yılmaz’ın yakını olan, Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin başsavcısı olan Engin Baltacı’nın organizasyonu ile tahliye edildim.”

Anlaşma karşılığında maddi hasarının ödenmesi için 5 milyon dolara anlaşma sağlandığını iddia eden Peker, bahsi geçen parayı ortak akrabaları olan Zafer Salman aracılığıyla aldığını söyledi. Peker, “Anlaşma sağlandı. İlk 2,5 milyon dolarını peşin aldım. Kalan 2,5 [milyon] doları da ortak akrabamız olan Zafer Salman vasıtası ile teslim aldım (paralar Mehmet Cengiz tarafından Zafer Salman’ın hesabına gönderildi, bir kısmı da Zafer Salman’a elden teslim edildi) O dönem Mesut Yılmaz’ın yakını olan, Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin başsavcısı olan Engin Baltacı’nın organizasyonu ile tahliye edildim” ifadelerini kullandı.

‘Sedat Peker ne dediyse doğrudur’

İddiaların odağındaki Mehmet Cengiz ve Sedat Peker’in akrabası olan Zafer Salman, Cumhuriyet’ten Rabia Azra Sözcü’ye konuştu.

Salman, “Ben hem Mehmet Cengiz’in hem de Sedat Peker’in akrabasıyım. Peker’in halasının oğluyum, Cengiz de annemin amcasının oğlu olur. Bu denli birbirimize yakınız. Biz bu memleket için her şeyi yapabilecek insanlarız. Sedat Peker ne dediyse doğrudur. Sedat Bey bu konuyu gündeme getirmeseydi, ben de söylemeyi düşünüyordum. Devletin bileceği bir şey varsa savcılarla da paylaşırız. Bizde söz namustur. Peker’in dedikleri bu zamana kadar hep doğru çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

İddiayı resmiyete dökecek bir belge, görüntü var mı sorusuna cevap veren Zafer Salman, “Belge var ya da yok. Gerekirse savcıya anlatırım. Bu konuda şimdi bir şey demem uygun olmaz…” dedi.

Sedat Peker’in “beni tahliye eden savcı” dediği dönemin “Temiz Eller” savcısı hukuk işlerinden sorumlu olarak Ahmet Nur Çebi tarafından yönetime alınan 2.Başkan Engin Baltacı, Ağar’ı cezaevinde ziyaret etmiş!

Sedat Peker’in, cezaevinde iken eski Başbakan Mesut Yılmaz’a kumar görüntüleri karşılığında şantaj yaparak Yılmaz’a yakın bir savcı tarafından tahliyesinin sağlandığını iddia ettiği isim Engin Baltacı’nın geçmişi yeniden gündemde.

Kısa Dalga Genel Yayın Yönetmeni Kemal Göktaş’ın “Peker’in itirafları ve bir “temiz eller” savcısı: Beşiktaş 2. Başkanı Engin Baltacı” yazısında eski DGM Savcısı Engin Baltacı‘nın geçmişi hatırlatıldı.

Beşiktaş Spor Kulübü’nün 2.Başkanı ve Basın Sözcüsü olduğu belirtilen Engin Baltacı, Susurluk hükümlüsü Mehmet Ağar’ı kaldığı cezaevinde ziyaret eden bir isim.

Kemal Göktaş ilgili bölümde şöyle yazdı:

“DGM Savcısı olduğu dönemde “temiz eller” savcısı olarak sunulan Baltacı, aradan yıllar geçtikten sonra emekli savcı olarak Susurluk hükümlüsü Ağar’ı kaldığı cezaevinde ziyaret ediyor. Üstelik bu oldukça dikkat çekici ziyaret, o tarihte hiç de üzerinde durulmamış, gazetelerde iki satır haber olarak şöyle aktarılmış: “Susurluk davasından aldığı 2 yıllık hapis cezasını Aydın’ın Yenipazar İlçesi’ndeki Kapalı Cezaevi’nde çeken Demokrat Parti (DP) eski Genel Başkanı Mehmet Ağar’ı, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın kardeşi Turgut Yılmaz, eski DGM Savcısı Engin Baltacı ve işadamı Mehmet Cengiz ziyaret etti.”

Engin Baltacı Aralık ayında yapılan Beşiktaş Kulübü mali kongresinde çok tartışılmıştı.

Beşiktaş’ta, 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında Ahmet Nur Çebi yönetimi tarafınan kongre başkanı olarak önerilerek kongreyi yöneten ve Ali Rıza Dizdar’ı salondan çıkartan Engin Baltacı silahlı saldırı sonucu vefa eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun olayadan 1 ay önce olan kongredeki konuşmasını sınırlandırmak istemiş ve muhalif konuşmacılara sürekli müdahale etmişti.

Beşiktaş Kulübü Mali Genel Kurulunda Şafak Mahmutyazıcıoğlu elindeki belgeleri eski DGM Savcısı ve Yıldırım Demirören dönemi ikinci başkanı olan Engin Baltacı‘ya teslim edeceğini söylemişti.

Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklamaları şöyle olmuştu:

2 milyon TL’lik fatura hakkındaki iddialarla ilgili olarak Mali Genel Kurulunda yaptığı açıklamada: “Şimdi az önce arkadaşım (Emre Kocadağ) çıktı benim bu konuyla alakam yok dedi. Arkadaş aha sana Cumhuriyet savcılığı orada, Denetleme Kurulu (Feyyaz Tuncel) burada, Divan Başkanlığı da burada (Engin Baltacı) ben bunun tamamını birazdan yazılı olarak buraya teslim edeceğim, whatsApp mesajları, geldik gittikler, Türkiye’nin şu anda çok meşhur vakıflarında görevli İsmail diye bir arkadaş. Ve Yeşilköy Yapı Kredi Bankasının önünde gelip benden parayı alan da bu arkadaşın (Emre Kocadağ) görevli şoförü. Tamam mı? Tatmin oldunuz mu? Şimdi eğer bu yoksa buyurun mahkeme. Ben de mesajlar var, fotoğraflar var, WhatsApp yazışmaları var.”

Diğer bir soru çatı faturasıyla ilgiliydi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu çatı faturası ile ilgili olarak Tele1 Spor Arası programındaki soruya verdiği cevapta: “Çatı danışmanlığı faturası ile ilgili bana dava açtılar. Mahkeme beni haklı buldu ve gerekçeli kararda ‘görünen gerçeklik’ diye ibare var. Bu faturanın referansları ‘Kaptan Çelik’. Adam oranın çalışanı kendine bir firma kurmuş. Şimdi, bu önemsiz bir şey mi?”

En önemli soru tabii ki Ahmet Nur Çebi’nin de kendi ifadesiyle 95 milyon dolara zarar var dediği Fulya davasıyla ve bu dava devam ederken, dava dışında kurulan uzlaşma amaçlı hakem heyetinin nasıl oluşturulup Beşiktaş’ın buradan zararla çıkmasıyla ilgiliydi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu: “Fikret Orman’ın çalışma prensiplerinden biri, işleri kişilere dağıtır ve onların sorumluluğunda çözülmesini ister. Fulya da ki tahkimi bizzat Ahmet Nur Çebi yönetti. Kulüp avukatlarının bile haberi yoktu. Kendi avukatlarıyla yönetti. Beşiktaş’ın mağduriyetleri söz konusudur. O işin içinde hiç olmadım.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun iddialarına cevap veren Ahmet Nur Çebi ise Fulya Davası ile ilgili bu iddialara cevap olarak: “Bir Fulya sardılar gidiyorlar. Ben elimden geleni yapıyorum. 95 milyon Dolar, sözleşmenin karşılığı olarak gözükmese dahi, sözleşmenin arka sayfalarında ‘Bu durum aslında 48’e 52’dir’ diyor. Başkanın aile avukatı, kulübün avukatıyla beraber, Oğuz Çarmıklı ve Fikret Orman’ın telefonda konuşulmasıyla tahkim kurulu oluşturulmuştur” demişti.