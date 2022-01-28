Ekrem İmamoğlu: İstanbullu büyük oranda evine erişmiştir, öncekinden az sorun yaşandı

İmamoğlu, “İstanbullu büyük oranda evine erişmiştir, öncekinden daha az sorun yaşandı” dedi.Eksiğimiz vardır, mağdur ettiğimiz vatandaşlarımız olmuştur, kusura bakmasınlar. Ama şunu söyleyeyim; İBB kar mücadelesinde en hızlı, en pratik, o hat üzerinde D100’de en donanımlı işi yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’dir.”

Ekrem İmamoğlu: İngiltere Büyükelçisi’yle yemeği iptal etmeyi düşündüm ancak büyükelçinin geldiğini öğrenince gittim

Eksiğimiz vardır, mağdur ettiğimiz vatandaşlarımız olmuştur, kusura bakmasınlar. Ama şunu söyleyeyim; İBB kar mücadelesinde en hızlı, en pratik, o hat üzerinde D100’de en donanımlı işi yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’dir.”

Eksiğimiz vardır, mağdur ettiğimiz vatandaşlarımız olmuştur, kusura bakmasınlar. Ama şunu söyleyeyim; İBB kar mücadelesinde en hızlı, en pratik, o hat üzerinde D100’de en donanımlı işi yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’dir.”

Sarıyer’de bir balıkçı restoranında yemek yerken çekilen görüntüleriyle ilgili de konuşan İmamoğlu,“Yemeği iptal etmeyi düşündüm, ancak büyükelçinin geldiğini öğrenince gittim” ifadelerini kullandı.

“İstanbul tarihinde bu kadar yabancı ülke misyon şefleriyle bu kadar kısa sürede görüşme yapmış başka başkan yoktur diye düşünüyorum. Görüşmediğimiz dünya ülkesi kalmadı. Böyle bir ortamda İngiltere Türkiye’nin en yoğun ticari ilişkileri olan ülkelerin başında geliyor. İngiltere Büyükelçisi Aralık başında bizi makamımızda ziyarete geldi. İstanbul’da hatta balıkçıyı bile belirleyerek, böyle bir yemek konuştuk. Ve 25 gün öncesinden restoranda rezervasyon yapıldı. İşlerimizi AKOM’da yola koyduktan sonra gidişi normal karşıladım. 8 civarı yemekten kalktık, yolda karın daha da yoğunlaştığını gördük, eşimle AKOM’a geçtik.”

İstanbul tarihinde bu kadar yabancı ülke misyon şefleriyle bu kadar kısa sürede görüşme yapmış başka başkan yoktur diye düşünüyorum. Görüşmediğimiz dünya ülkesi kalmadı. Böyle bir ortamda İngiltere Türkiye’nin en yoğun ticari ilişkileri olan ülkelerin başında geliyor. İngiltere Büyükelçisi Aralık başında bizi makamımızda ziyarete geldi. İstanbul’da hatta balıkçıyı bile belirleyerek, böyle bir yemek konuştuk. Ve 25 gün öncesinden restoranda rezervasyon yapıldı. İşlerimizi AKOM’da yola koyduktan sonra gidişi normal karşıladım. 8 civarı yemekten kalktık, yolda karın daha da yoğunlaştığını gördük, eşimle AKOM’a geçtik.”

Çirkin olan şey oradan bir fotoğraf çekilmesi. Oradaki bir vatandaş çekmiş, siyasi girintileriyle ilgili başka detaylar da var, şimdi o konuya girmeyeceğim. İşin içerisinde başka kumpaslar var ama bu konuya girmiyorum. Siyasi tarafına da girmiyorum. Bir siyasetle ilintisi olan kişi tarafından çekilmesi kime gönderildiği, her detayı biliyorum.”

Çirkin olan şey oradan bir fotoğraf çekilmesi. Oradaki bir vatandaş çekmiş, siyasi girintileriyle ilgili başka detaylar da var, şimdi o konuya girmeyeceğim. İşin içerisinde başka kumpaslar var ama bu konuya girmiyorum. Siyasi tarafına da girmiyorum. Bir siyasetle ilintisi olan kişi tarafından çekilmesi kime gönderildiği, her detayı biliyorum.”

Bakan Süleyman Soylu’ya tepki: ‘Bu nasıl bir Ekrem İmamoğlu korkusu’

Ekrem İmamoğlu, kendisini eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da tepki gösterdi:

Ben eşimle bir temsiliyet yemeğine gidiyorum. Bugün de başka yerlere gideceğim bir sürü işim var. Güvencemiz devletimiz. Ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Bu benim memleketimin, şahsımın, ailemin herkesin güvenliği meselesidir. İçişleri Bakanı “İyiliğin zamanı…” Gırgır yapacak zaman değil. Bu tarzı bu ülkede çok ağır şeylere sebep oluyor. 55 gün önce 557 terörist dedin, 20 gün önce ben valiliğe dilekçe yazdım. Yollayın bana gereğini yapayım diyorum. Her dediği lafın altı boş çıkıyor. İşin gücün başka.”

Ben eşimle bir temsiliyet yemeğine gidiyorum. Bugün de başka yerlere gideceğim bir sürü işim var. Güvencemiz devletimiz. Ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Bu benim memleketimin, şahsımın, ailemin herkesin güvenliği meselesidir. İçişleri Bakanı “İyiliğin zamanı…” Gırgır yapacak zaman değil. Bu tarzı bu ülkede çok ağır şeylere sebep oluyor. 55 gün önce 557 terörist dedin, 20 gün önce ben valiliğe dilekçe yazdım. Yollayın bana gereğini yapayım diyorum. Her dediği lafın altı boş çıkıyor. İşin gücün başka.”

İngiliz Büyükelçi ile görüşmesi sırasında kar küreme araçlarının özel hizmet verdiği iddiaları ve bu yöndeki MOBESE görüntülerinin servis edilmesine de İmamoğlu şöyle yanıt verdi:

MOBESE görüntüleriyle ilgili kendi şahsi başvurumu yaptım, kurumsal başvurumu yaptım. İstanbul Başsavcılığı’nı da göreve davet ediyorum. Sayın Bakan sen MOBESE kamerası için mi İstanbul’a geldin? İstanbul’a gelip MOBESE’de kestirilen kayıt ve bu süreci yönetmek için mi İstanbul’a geldin? Bu nasıl bir İmamoğlu korkusu, bu nasıl İstanbul sevdası? Öyle kabadayılık… Kabadayılık saygın bir kavramdır, o da yakışmıyor sana, devletin sana verdiği görevi yap.”

MOBESE görüntüleriyle ilgili kendi şahsi başvurumu yaptım, kurumsal başvurumu yaptım. İstanbul Başsavcılığı’nı da göreve davet ediyorum. Sayın Bakan sen MOBESE kamerası için mi İstanbul’a geldin? İstanbul’a gelip MOBESE’de kestirilen kayıt ve bu süreci yönetmek için mi İstanbul’a geldin? Bu nasıl bir İmamoğlu korkusu, bu nasıl İstanbul sevdası? Öyle kabadayılık… Kabadayılık saygın bir kavramdır, o da yakışmıyor sana, devletin sana verdiği görevi yap.”