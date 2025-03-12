Ekrem İmamoğlu sandık davet mitingleriyle seçim atmosferini şekillendirmeye hazırlanıyor. T24 kaynaklı habere göre ; 23 Mart itibarıyla CHP’nin resmen Cumhurbaşkanı adayı olacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim stratejisini tamamen sokak ve meydan siyaseti üzerine kuruyor. CHP kulislerinden sızan bilgilere göre, İmamoğlu’nun mitinglerinin ana teması “Sandığa Davet” olacak ve bu süreç boyunca seçmenleri oy kullanmaya teşvik eden bir kampanya yürütecek.

Ekrem İmamoğlu ‘nun Sandık Davet Stratejisi

İmamoğlu’nun ekibi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “Salonlardan sokağa çıkamıyorsun” eleştirisini göz önünde bulundurarak, kampanyayı tamamen meydanlara taşıma kararı aldı. Bu doğrultuda İmamoğlu, her hafta sonu en az iki, hatta dört farklı şehirde sandığa davet mitingleri düzenleyecek.

Öne çıkan detaylar şöyle:

• Tematik mitingler CHP’ye bırakılacak, İmamoğlu yalnızca “Sandığa Davet” mitingleri gerçekleştirecek.

• Seçim kararı alınana kadar ekonomik kriz, adalet, demokrasi gibi temel konularda halkın yaşadığı sorunlara dikkat çekilecek.

• Seçim kararı alındığında ise İmamoğlu’nun vaatleri daha net ve belirgin şekilde sunulacak.

• Spontane sokak konuşmaları da kampanyanın önemli bir parçası olacak.

Bu stratejiyle İmamoğlu, seçmenleri sandığa yönlendirmeyi ve kararsız seçmeni harekete geçirmeyi hedefliyor. Özellikle gençler ve ilk kez oy kullanacak seçmenlerin dikkatini çekmek için sosyal medya ve dijital platformlarla entegre bir saha çalışması yürütülmesi planlanıyor.

Seçim Süreci ve Mitinglerin Önemi

İmamoğlu’nun mitinglerinin ana hedefi, seçim atmosferini erken oluşturmak ve hükümetin sandık kararı almasını zorlamak. CHP içinde yapılan değerlendirmelere göre, iktidarın seçim tarihini belirlemesi sürecinde kamuoyunun baskısının önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor.

Özellikle ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve hukuksuzluk konularının mitinglerde öne çıkacağı belirtilirken, seçim kararı alındıktan sonra bu söylemlerin yerini net vaatlere bırakacağı ifade ediliyor.

İmamoğlu’nun Seçim Kampanyasındaki Güçlü Yönler

• Saha Çalışması: İmamoğlu’nun mitingleri sokakta olacak ve geniş kitlelere ulaşacak.

• Sandık Vurgusu: Sürekli olarak seçmenlere sandık mesajı verilerek katılım artırılacak.

• Spontane Konuşmalar: Mitinglerin yanı sıra İmamoğlu’nun sokaklarda anlık konuşmalar yapması bekleniyor.

• Dijital Kampanya: Genç seçmenleri hedefleyen sosyal medya ve dijital platformlar aktif şekilde kullanılacak.

Ekrem İmamoğlu sandığa davet mitingleriyle seçim sürecinin en dinamik adaylarından biri olmayı hedefliyor. Önümüzdeki haftalarda bu mitinglerin nasıl bir etki yaratacağı ise siyasi kulislerde yakından takip edilecek.