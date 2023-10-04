Politika

Erdoğan Rahatsızlandı, Tüm Programlar İptal

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ve yarın katılacağı programlar rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi.

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Erdoğan Rahatsızlandı
Erdoğan Rahatsızlandı

Erdoğan bugün partisi AKP’nin grup toplantısına katıldıktan sonra yarın İspanya’ya gidecekti. Programlar Erdoğan’ın rahatsızlığı gerekçe gösterilerek iptal edildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP grup toplantısına katılımı ve İspanya ziyareti, rahatsızlığı nedeniyle yapılmayacak.

Programların Erdoğan’ın soğuk algınlığına yakalanması nedeniyle iptal edildiği belirtiliyor.

Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi yapmış ve Erdoğan İspanya’ya davet edilmişti.

İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin konuşulacağı ziyaret için Erdoğan yarın İspanya’ya hareket edecekti.

Erdoğan’ın rahatsızlığı nedeniyle bugünkü AKP Grup Toplantısı da gerçekleşmeyecek.

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