Sergen Yalçın’dan Ahmet Nur Çebi’ye: “Çok Komik Bir Teklif Yaptılar”

Eski yönetici Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum programına katılan ve Beşiktaş’ı çalıştırdığı dönem yeni sözleşme teklifinin gecikmesinin kendisini etkilediğini belirten Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

“Beraberiz demekle olmuyor”

Uçakta yoktum. Ama öyle “Beraberiz, devam ederiz” ile olmuyor. Başkan nisanda da söylemişti. Ama sonra kimse aramadı. Şampiyon olur muyuz, olmaz mıyız sürüncemedeydi. Olmazsak paketleriz, olursak bakarız. Ama işin gerçeği bu. Benim işim bu zaten. Başarılıysam devam ederim, başarısızsam da gereğini yaparım. Dünyada hiçbir teknik direktör çalıştığı her yerde başarılı olamaz.”

Umut Şenol’un kupa maçından sonra Sergen Yalçın’a teklif yapıldığı yönünde attığı tweetin hatırlatılması üzerine ise Sergen Yalçın şunları söyledi;

Ankara’dan dönüşte söyledi başkan. Ertesi gün ben, Emre, Başkan görüştük. Bana teklif yaptılar. Ben de teşekkür ettim tekliflerine ve tatile gittim. Gerisini sen çıkar buradan. Bana çok ayrıntı anlattırma.

“Komik bir teklif yaptılar”

Candaş Tolga Işık: Buradan şunu çıkarıyorum. Sen teklifi beğenmedin ve gittin.

Sergen Yalçın: Evet. Çıkacak başka sonuç yok ki. Bana komik bir teklif yaptılar. Ben de teşekkür ederim siz isterseniz bir daha düşünün bu teklifi dedim ve tatile gittim.

1 ay sonra İstanbul’a gelince beni tekrar aradılar. Sezonun açılmasına 3 gün falan vardı. Ne bir planlama yapabildik ne hazırlık yapabildik. 3 gün sonra sezonu açtık. Olmaması gereken şeyler oldu. Hazırlanamadık hiçbir şeye.

Ben devam edeceğimi düşünmüyordum zaten. O teklifi kesinlikle kabul etmeyeceğimi söyledim ve tatile gittim. Tekrar teklif yapmak isterseniz ararsınız dedim. Çok ayrıntısını anlattırma bana.

Ben 10 istiyorum da sen 1 vermiyorsun. Transfer görüşmelerinde zaten sen 10 istersin, o 6 der 8’de buluşursunuz falan filan. Çok zor konular değil bunlar. Olması gereken böyle. Ama o süreç maalesef öyle gelişti. Herkes başarıyı kendi üstüne aldı. ‘Biz yaptık’a geldi.

2 gün sonra biz bu kontrat işini yapsaydık kimsenin bir derdi olmayacaktı. Biz yeni sezon planlaması için kendi işimize bakacaktık. Yapamadık. O süreci çok sağlıksız geçirdik. Tabi bu da öteki sezona maalesef etki etti.”

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