Erdoğan VPN mi kullanıyor? “Hayırlı Cumalar”
Instagram'a erişim engeli getirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından "Hayırlı cumalar" paylaşımı yapıldı. Silinen gönderinin ardından "Erdoğan VPN mi kullanıyor" sorusu gündeme geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla erişime engellenen Instagram hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan’ın mesajının gündem olmasının ardından paylaşım kısa süre sonra kaldırıldı.
Sosyal medya platformu Instagram’a dün akşam BTK kararıyla erişim engeli getirildi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Instagram hesabından ise ‘Hayırlı Cumalar’ mesajı geldi. Erdoğan’ın paylaşımı dakikalar sonra kaldırıldı.
Türkiye’deki Instagram kullanıcıları uygulamaya yalnızca VPN üzerinden erişebiliyor.
Öte yandan Instagram’a erişimin engellenmesinin ardından Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığı’na basın ve ifade özgürlüğüne müdahale yetkisi veren mevzuat hükümlerinin iptal edildiğine ilişkin basın duyurusu yayımladı.
Gönderi kısa sürede AYM’nin sosyal medya sayfasından kaldırıldı. AYM’nin sitesine de erişim sağlanamadığı görüldü.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Instagram’a erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi. Erdoğan’a “Sıkıldıysan kendi Instagram’ını kapat” diye seslendi.
Instagram yasağı ortalığı karıştırdı! Anayasa Mahkemesi’nin sitesi de kapandı