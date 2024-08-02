Instagram yasağı ortalığı karıştırdı! Anayasa Mahkemesi’nin sitesi de kapandı
BTK'nin Instagram'a erişim engeli getirmesinin ardından Anayasa Mahkemesi'nin açıklaması ve yaptırımlarıyla ortalık daha da karıştı.
Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığı’na basın ve ifade özgürlüğüne müdahale yetkisi veren mevzuat hükümlerinin iptal edildiğine ilişkin basın duyurusu yayımladı. Gönderi kısa sürede AYM’nin sosyal medya sayfasından kaldırıldı. AYM’nin sitesine ise erişilemiyor.
Dün akşam saatlerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından sosyal medya platformu Instagram’a erişim engeli getirildi.
Erişim engelinin Tahran’da öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye’ye ilişkin paylaşımların platform tarafından engellenmesi gerekçesiyle getirildiği ileri sürüldü.
Türkiye, Instagram yasağını tartışırken Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın basın ve ifade özgürlüğüne müdahale edebilecek yetkilerini iptal ettiğini duyurdu.
Kararın, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenemeyecek temel haklar ve özgürlükler kapsamında alındığı vurgulandı.
AYM’nin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yayımlanan paylaşımı kısa sürede silindi.
Ardından Anayasa Mahkemesi’nin internet sitesine de erişim sağlanamadığı görüldü.