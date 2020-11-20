Fatih Altaylı’dan Bakan Koca’ya: Ekstremi Gösterebilirim

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi fiyatlarıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslendi.

‘500’ başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine “Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 tespiti için tavan fiyatın 250 TL olduğunu söyledikten sonra muhalefetten bazı vekiller bu testin bazı özel sağlık kuruluşlarında daha pahalıya yapıldığı iddiasını ortaya attı” diye başlayan Altaylı, şöyle devam etti:

“Bakan Koca da bu iddiayı ortaya atanları ‘yalancılıkla’ suçladı.

Sayın Bakan Fahrettin Koca’ya söyleyeyim.

Geçen hafta Formula 1’deki görevim nedeniyle İstanbul’daki bir özel hastanede Kovid-19 için PCR testi yaptırdım.

Ödemesini de bizzat yaptım.

Tam 500 TL.

Yani muhalefete inanmıyorsa ben kendisine kredi kartı ekstremi gösterebilirim.”