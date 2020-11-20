Fatih Altaylı’dan Bakan Koca’ya: Ekstremi Gösterebilirim
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın PCR testlerinde tavan fiyat olan 250 liranın üzerinde test ücreti alındığını iddia edenlere "yalancı" demesi gündemde.
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi fiyatlarıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslendi.
‘500’ başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine “Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 tespiti için tavan fiyatın 250 TL olduğunu söyledikten sonra muhalefetten bazı vekiller bu testin bazı özel sağlık kuruluşlarında daha pahalıya yapıldığı iddiasını ortaya attı” diye başlayan Altaylı, şöyle devam etti:
“Bakan Koca da bu iddiayı ortaya atanları ‘yalancılıkla’ suçladı.
Sayın Bakan Fahrettin Koca’ya söyleyeyim.
Geçen hafta Formula 1’deki görevim nedeniyle İstanbul’daki bir özel hastanede Kovid-19 için PCR testi yaptırdım.
Ödemesini de bizzat yaptım.
Tam 500 TL.
Yani muhalefete inanmıyorsa ben kendisine kredi kartı ekstremi gösterebilirim.”