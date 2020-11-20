‘Hamilton bak işine kardeşim’ O da işine baktı!

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1, 9 yıl aranın ardından İstanbul’da yapıldı. Hatırlayacağınız üzere, Tuzla Intercity İstanbul Park’ta sıralama turları şiddetli yağış nedeniyle durdurulmuştu. Daha sonra Tuzla Belediyesi’ne ait yol süpürme aracı, ara verilen sıralama turlarının yeniden başlaması için pisti kurutma çalışmaları yapmıştı.

İşte tam o sırada Hamilton bir twitt atarak “A late contender for provisional pole appears” “Geç katılımcı pole pozisyonu için ortaya çıktı” yorumunu yaptı.

Tabii hemen karşılık belediye başkanından geldi (!) “Lewis Hamilton bak işine kardeşim”.

Hamilton sadece espri yapmadı, aynı zamanda yarıştan önceki antrenman turları sırasında da zeminin kötülüğünden şikâyetçi olup bununla ilgili açıklamalar da yaptı.

“Nasıl oluyorsa bu zemin oldukça pürüzsüz. Pistler eskidikçe asfalt arasındaki açıklıklar büyür, böylece lastikler daha iyi çalışır, ancak buradakinde asfaltlar aşırı kapalı, oldukça düz ve parlak ve bence konulan yağ veya koydukları her neyse asfalttan sızıntı yapıyor. Resmen rezaletti” dedi.

Pistin kayganlığından ve sürüş yapmanın zorluğundan yakınan şampiyona lideri Hamilton, “Dürüst olmak gerekirse bugünümüz rezalet geçti. Bilmiyorum neden… Çünkü burası mükemmel bir pist ve zemini yeniden asfaltlarken milyonlar harcadılar, farkındayım burada uzun süre boyunca yarışmadık, ancak, bu kadar çok para harcamak yerine belki de temizlemek yeterli olabilirdi” dedi.

Bizim açımızdan ise lastikler iyi bir şekilde çalışmıyor ve bunu görebiliyorsunuz diyen Hamilton, “Sanki bir buz pateni pistinde sürüş yaptık. Normalde bir turda İstanbul’dan aldığınız zevki şu an alamıyorsunuz ve bunun değiştiğini de düşünmüyorum” diye konuştu.

Peki Hamilton kim?

Formula 1’de yarışan ilk siyâhi pilottur. 2006 yılında GP2 serisinde büyük başarı göstererek şampiyon olup ardından McLaren F1 Takımı’na transfer olmuştur. Formula 1 kariyerinin ilk dokuz yarışında kürsüye çıkmayı başaran McLaren Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Bahreyn Grand Prix’sinde elde ettiği ikincilik sonrası, ilk dokuz yarışında da podyuma çıkarak tarihe geçmiştir.

Hayatına baktığımızda karşımıza profesyonel bir yarışçı çıkıyor. Profesyonel bir mesleğe sahipse, işini ilgilendiren konularda biz alışık olmasak da yorum yapma hakkına sahiptir. Bu sadece Hamilton için geçerli değildir, tüm profesyonel kişiler ve sporcular için geçerlidir.

Hatta kendi alanıyla ilgili espri yapmak isterse ki bu onun çok doğal hakkı, buna da saygı gösterip içeriğin kalitesine bakmak gerek. Her şey bizim üstümüze oynanan bir oyunmuş paranoyası bazen komik olabiliyor, bu komikliğin ne yazık ki espri veya mizah içeriğinden dolayı olmaması da büyük sıkıntı…

Tabii Hamilton hem espri hem eleştiri yapmasının yanında, diğer bir meziyeti şampiyonluklar elde etmesidir.

Hamilton çok iyi bir sporcu ve Formula 1 yarışmalarında İstanbul’daki şampiyonluğu ile 7. şampiyonluğunu kazanarak efsane sürücü Shumacher’in kariyerini yakalamasıyla onu da geçeceğe benziyor. Bu kariyeri, onu bu kulvarda efsane yapacak derecelere sahip olmasını sağlayacaktır.

Hamilton yarışın ardından yaptığı açıklamalarda da bu başarısının hayallerinin çok ötesinde olduğunu dile getirerek bir kez daha çocuklara mesaj verdi: “Çocukların bunu görmesi önemli. Size başaramayacağınızı söyleyen kimseye kulak asmayın. İmkânsızın hayalini kurun, hayaliniz için çalışın, onun peşinden koşun ve asla vazgeçmemelisiniz.”

Üst düzey sporcuların istikrar ve sürdürebilir başarıyı sağlamadaki donanımlar hakkında açıklamalar yapmaları ki hele hele çocuklara yönelik bu açıklamalar, üstelik posterlerinin odalarında asılı olması ve bilgisayarlarında o kahramanlarıyla sürekli yarış halinde olmalarına rağmen, işte o kahramanlarının onlara yönelik açıklama yapıp ne olması gerektiğine dair yön vermeleri, toplumsal sorumluluk sahibi olmalarından kaynaklanıyor.

Toplumsal misyonun sorumluluğunu almadaki cesaretleri ve yorumları, onların dünya yıldızı olmalarının yanı sıra saygın bir insan kimliğini kazanmalarına neden oluyor.

“Muhammed Ali ve Nelson Mandela. Bu insanlara hayranlık duyuyorum çünkü başkalarını, insan haklarını korudular ve bunu yaparken kendilerine hep sadık kaldılar. Nelson Mandela benim için geçmişten bugüne insanlığıyla anılabilecek en önemli kişi. Hapisten çıktıktan sonra onu mahkûm edenlerle çay içebilecek kadar yüce gönüllü…”

Hamilton işine baktığı zaman; altında büyük başarılar ve büyük saygınlık çıkıyor.