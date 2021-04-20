Hem ticaret hem siyaset: Bakan kendi şirketinden mal alıp devleti ‘kara geçirmiş’

Son dönemde basında yer alan haberlerde bakanlığın Karon Mühendislik ve Nanoksia Biyoteknoloji firmalarından 1.5 milyon lira ile 9 milyon lira arasında dezenfektan aldığı belirtilmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, bugün yaptığı açıklamada Pekcan’a kendi firmasından bakanlığına ürünleri satıp satmadığını sorduğunu ancak beş gündür yanıt alamadığını belirterek bakanı istifaya çağırmıştı.

Bakanlığın açıklamasında, bakanlığın pandemi döneminde KDV hariç yaklaşık 6.56 milyon lira tutarında maske, alkol bazlı dezenfektan, siperlik, eldiven gibi ürün tedarik ettiği, belirtilerek, şunlar kaydedildi: “KDV hariç 507 bin 880 TL’lik dezenfektan Nanoksia Biyoteknoloji firmasından ilgili mevzuatın emredici hükümleri çerçevesinde gerekli tüm ürün/fiyat araştırmaları yapılarak, piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir.”

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Üretici Nanoksia Biyoteknoloji firmasından yapılan 507 bin 880 TL’lik dezenfektan tedariki, direk üretici firma yerine en iyi fiyat veren ikinci firma tarafından temini gerçekleşseydi 853 bin 600 TL’ye tekabül edecektir.”