Ilhan Omar Yeniden Seçildi! “Organize İnsanlar Organize Parayı Yener”

Minnesota’nın beşinci kongre bölgesinde yapılan seçimlerde Antone Melton-Meaux yüzde 39 oyda kalırken Ilhan Omar oyların %58’ini alarak seçimi rahatça kazandı. Omar katı liberal bir bölgeyi temsil ediyor ve Kasım genel seçimlerinde Kongre’de bir dönem daha kazanması muhtemel.

2018’de Kongre’ye seçilen ilk Somalili-Amerikalı, Minesota’da kazanan ilk siyahi kadın olarak tarihe geçen Ilhan Omar başarılarını sürdürmeye devam ediyor.

Sol siyaseti kucaklamasıyla, hem Minnesota’da hem de ülke çapında sadık bir takipçi kitlesi kazanan Omar, özellikle 2019’da Yahudi karşıtı açıklamalar yapmakla suçlandığı dönemlerde bazı demokratların eleştirilerine de maruz kaldı.

Omar’ın bugünkü başarısı, Kongre’de ikinci bir dönem görev yapacağını neredeyse garanti ediyor.

Zaferini Twitter’da kutlayan Ilhan Omar, “Minnesota’da organize insanların her zaman organize parayı yeneceğini biliyoruz. Bu gece, hareketimiz sadece kazanmadı. Değişim için bir yetki kazandık. Dışarıdan bizi yenme çabalarına rağmen, bir kez daha katılım rekorları kırdık. Saldırılara rağmen desteğimiz arttı” ifadelerini kullandı.

Melton-Meaux, seçim kampanyasında Ilhan Omar’ın 6 katı kadar bağış toplamıştı. Büyük bağışların yaklaşık yüzde 20’sinin İsrail yanlısı kuruluşlardan geldiği biliniyor.