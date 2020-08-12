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Dünya

Yangınları da Küçümsedi! “Amazonlar Nemlidir, Alev Almaz”

Salgını küçümseyen ve onbinlerce ölüme neden olmakla suçlanan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro bu sefer de Amazon yangınlarında saçmaladı.

Photo of NationalTurk NationalTurk 13 saat önce
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(FILES) In this file photo taken on March 18, 2020 Brazilian President Jair Bolsonaro gestures during a press conference regarding the COVID-19 coronavirus pandemic at the Planalto Palace, Brasilia. - Brazil President Jair Bolsonaro announced on July 7, 2020 he had tested positive for the coronavirus but said he was feeling "perfectly well" and had only mild symptoms. (Photo by Sergio LIMA / AFP)

Brezilya’nın şovmen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ilginç çıkışlarına devam ediyor. Amazon ormanlarında ağustos ayının ilk on gününde 10 binden fazla yangının kaydedildiği resmi verilere bile aldırış etmeyen Bolsonaro, “Amazon boyunca bir uçuş yapılsa tek bir yangın bile görülmez. Amazon, kendini koruyan ve alev almayan nemli bir ormandır” dedi.

Amazon ormanlarını kerestecilik ve madencilik faaliyetleri için yaktırdığı iddia edilen aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yaptığı açıklamalarla yine tepki topladı.

Brezilya’nın Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü (INPE) ile hükümet tarafından hazırlanan rapora göre Amazon ormanlarında ağustosun ilk 10 gününde 10 binden fazla yangın tespit edildi. Ancak Bolsonaro rapor için “yalan” ifadesini kullandı.

Amazonlar üzerinde uçuş yapıldığı takdirde bir tane bile yangın görülemeyeceğini iddia eden Bolsonaro, “Herhangi bir ateş, ormansızlaştırılmış çeyrek hektarlık bir arazi bile bulamayacaklar. Amazon’un alevler içinde olduğu bir yalan ve bu hikâyeye karşı gerçek sayılarla savaşmalıyız. Brezilya Amazonları korumak için yeterlidir. Ağaçların çoğu hala yerinde duruyor. Amazon, kendini koruyan ve alev almayan nemli bir ormandır” diye konuştu.

‘Brezilya’nın Trump’ı’ diye nitelenen Jair Bolsonaro’nun devlet başkanlığında dünyanın akciğerlerini oluşturan Amazon ormanları tümüyle yok olma tehlikesiyle yüz yüze kaldı.

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