Yangınları da Küçümsedi! “Amazonlar Nemlidir, Alev Almaz”

Brezilya’nın şovmen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ilginç çıkışlarına devam ediyor. Amazon ormanlarında ağustos ayının ilk on gününde 10 binden fazla yangının kaydedildiği resmi verilere bile aldırış etmeyen Bolsonaro, “Amazon boyunca bir uçuş yapılsa tek bir yangın bile görülmez. Amazon, kendini koruyan ve alev almayan nemli bir ormandır” dedi.

Amazon ormanlarını kerestecilik ve madencilik faaliyetleri için yaktırdığı iddia edilen aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yaptığı açıklamalarla yine tepki topladı.

Brezilya’nın Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü (INPE) ile hükümet tarafından hazırlanan rapora göre Amazon ormanlarında ağustosun ilk 10 gününde 10 binden fazla yangın tespit edildi. Ancak Bolsonaro rapor için “yalan” ifadesini kullandı.

Amazonlar üzerinde uçuş yapıldığı takdirde bir tane bile yangın görülemeyeceğini iddia eden Bolsonaro, “Herhangi bir ateş, ormansızlaştırılmış çeyrek hektarlık bir arazi bile bulamayacaklar. Amazon’un alevler içinde olduğu bir yalan ve bu hikâyeye karşı gerçek sayılarla savaşmalıyız. Brezilya Amazonları korumak için yeterlidir. Ağaçların çoğu hala yerinde duruyor. Amazon, kendini koruyan ve alev almayan nemli bir ormandır” diye konuştu.

‘Brezilya’nın Trump’ı’ diye nitelenen Jair Bolsonaro’nun devlet başkanlığında dünyanın akciğerlerini oluşturan Amazon ormanları tümüyle yok olma tehlikesiyle yüz yüze kaldı.