İmamoğlu Konya Mitingi Öncesi Provokasyon: "Şeytan Taşlamak İsteyen..."

İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’na Erzurum’da yapılan taşlı saldırının yankıları devam ederken sosyal medyada bazı skandal paylaşımlar da yapıldı. İmamoğlu Konya mitingi öncesinde saldırı çağrıları yapılıyor.

Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, “Memlekette Hac dönemi erken başlamış. Yarın Konya’da her şey çok güzel olacak desene bekliyoruz” ifadelerini kullanırken, Kızılay Selçuklu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Dağlı ise “Şeytan taşlama” çağrısı yaptı!

Bugün (8 Mayıs Pazartesi) saat 14.00’da Konya Anıt Meydanı’ndaki Ekrem İmamoğlu mitingi öncesinde provokatif paylaşımlar yapılıyor.

Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, sonuna güler yüz koyduğu mesajında “Memlekette Hac dönemi erken başlamış” paylaşımında bulundu. Bir sonraki paylaşımında ise Üzülmez, “Yarın Konya’da her şey çok güzel olacak desene bekliyoruz” dedi.

Öte yandan Konya Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi ve Selçuklu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Dağlı ise “Şeytan taşlamak isteyen yarın Anıt Meydanı’na gidebilir” paylaşımında bulundu.

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