Ekrem İmamoğlu’na Saldırı Dünya Basınında

Bloomberg, Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitinginde uğradığı taşlı saldırıyı “Türkiye’de muhalefetin mitingi seçim öncesi şiddet patlamasıyla saldırıya uğradı” başlığı ile duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitinginde düzenlenen taşlı saldırı, dünya basınında da önemli yer buldu.

ABD’li Bloomberg, “Türkiye’de muhalefetin mitingi seçim öncesi şiddet patlamasıyla saldırıya uğradı” başlığı ile duyurduğu haberde “Erdoğan 20 yıl Türkiye’yi yönetti ve 14 Mayıs seçimlerinde en geniş kapsamlı muhalefet bloğuyla karşı karşıya. İmamoğlu, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu adına mitingleri yürütüyor” ifadeleri kullanıldı.

Reuters ajansı da Erzurum’u “AK Parti’nin kalesi” olarak niteleyerek şunları yazdı:

“Erzurum’da protestocular, İmamoğlu’na taş attı. Erzurum’daki etkinlikte, Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması halinde cumhurbaşkanı yardımcısı olacak olan İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, bir açık otobüsün tepesinden taraftarlarına hitap ederken, kalabalığın bazı üyeleri kendisine ve kalabalığın içindeki taraftarlarına taş attı.”

Fransız ajans AFP de saldırıya yer verdi.

Kalabalığın içinden bazı kişilerin Ekrem İmamoğlu ve otobüsünü taş yağmuruna tuttuğunu bildiren ajans, “Öfkeli protestocular, İmamoğlu genel seçimler öncesinde Türkiye’nin muhafazakar iç kesimlerini gezerken kampanya otobüsünü taş yağmuruna tuttu” ifadelerini kullandı.

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