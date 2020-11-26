İstanbul’a 6 Bin Yeni Taksi Teklifi Yine Reddedildi

UKOME toplantısında görüşülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 6 bin yeni taksi projesi teklifi Bakanlık ve Valilik temsilcilerinin ret vermesi nedeniyle oy çokluğuyla reddedildi.

Karar sonrası Twitter hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “İstanbul’un talebi olan yeni taksi sistemi, talimatlarla verdirilen oylarla UKOME’de reddedildi. Bu ret kararı teklifin tekrar gelmesine mani değil. 16 milyon İstanbullu’ya ve binlerce taksi sürücüsü esnafımıza verdiğimiz sözün takipçisiyiz. Doğru, er geç karşılığını bulur” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ile Taksiciler Arasında Gerginlik

Toplantı öncesinde bina dışında toplanan bir grup taksici ile Ekrem İmamoğlu arasında gerginlik yaşandı.

Bir taksicinin, “Esnaf can çekişiyor” dediği duyulurken, başka bir taksicinin de “Burası muz cumhuriyeti değil” diyerek tepki gösterdiği kayıtlara yansıdı. İmamoğlu ise tartışmanın ardından binaya girerek taksicilerden uzaklaştı.

Bu sırada bazı taksiciler İmamoğlu’nu yuhalarken İmamoğlu geri dönerek “Kimi yuhalıyorsun sen? Hanginiz yuhaladı beni?” diye sordu. Güvenlik görevlileri araya girerken taksiciler binanın önünden uzaklaştırıldı.