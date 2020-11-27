Kitabeye Babasının İsmini Yazdıran Çamlı: 300 Bin Lira Harcadık, Ne Var Bunda?

İstanbul Fatih’te, 270 yıl önce Sultan Mahmut tarafından yapılan İskenderpaşa Camii’nin Sarıgüzel Caddesi’ne bakan yüzünde kalan ‘1. Mahmut Çeşmesi’, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018 yılında yeni baştan yapılırken üzerindeki kitabeye, AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın babasının adının eklendiği iddiaları hakkında yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda olayı ortaya çıkararak 1. Mahmud Çeşmesi kitabesinin orijinalinde “Ayn-ı dilcûy-ı şifa çeşme-i Sultan Mahmud” şeklinde biten kitabeye, “Sahibü’l hayrat merhum Ahmed Zeki Çamlı ruhiçün el fatiha” şeklinde ekleme yapıldığını duyurdu. Polat, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hangi sosyal statüde olursanız olun tarihi eserlerin imitasyonunu yapmak, kitabesine babamızın adını yazma hakkı vermiyor bize. Hele adını sultandan sonra yazdırmak Osmanlı devrinde olsa infial olurdu.”

Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulunan Çamlı ise olayı doğruladı.

Tarihi kitabeye babasının ismini ekletmesini normal karşılayan Çamlı “Hem onun ruhuna gitmiş oldu, hem bir çeşmeyi ihya etmiş olduk. Ne var yani bunda? Tıpkısının aynısı yapıldı. Vefasızlık yapılmadı. Aile olarak, bizzat son kuruşuna kadar plan ve projesini biz yaptırdık. O zamanın parasıyla 300 bin lira verdik.” ifadelerini kullandı.