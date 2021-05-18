Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhur İttifakı’nın üçüncü ortağı ortaya çıktı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sedat Peker‘in videolu iddiaları sonrası Cumhur İttifakı’nı sert sözlerle eleştirdi: Bir gerçek ortaya çıktı. Cumhur İttifakı’nın üçüncü ortağı; AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve yeraltı dünyasının çeteleri. Üç ortaklı bir ittifak!

Cumhur İttifakı ve mafya iç içe geçmiş. İçişleri Bakanlığı tamamen kirlenmiş. Açıklamalar mafyadan geliyor olsa da duymazlıktan gelemeyiz.

TBMM yasama çalışmalarına yaklaşık üç haftalık aranın ardından yeniden başlarken, partilerin grup toplantıları da gerçekleşti. Uzun bir aradan sonra partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önemli açıklamalarda bulundu:

BİZ SADECE PUDRA ÇEKEN ÇOCUĞU GÖRÜYORUZ

(Sedat Peker’in iddiaları) “83 milyonun ödediği verginin büyük kısmını beşli çeteye verirsen olmaz” dedik. Beşli çeteden yakınırken şimdi yeraltı dünyasının çeteleri karşımıza çıktı. Nasıl bir devlet yönetimidir? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, nasıl olur da yeraltı çeteleriyle kol kola gezer?

Bir gerçek ortaya çıktı. Cumhur İttifakı’nın üçüncü ortağı; AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve yeraltı dünyasının çeteleri. Üç ortaklı bir ittifak!.. Cumhur İttifakı ve mafya iç içe geçmiş, İçişleri Bakanlığı tamamen kirlenmiş; açıklamalar mafyadan geliyor olsa da duymazlıktan gelemeyiz.

“KİM VEDİ SANA BU KOKAİNİ” SORDULAR MI ACABA ?

5 ton kokain milyonlarca dolar demektir. “Bu kokaini Türkiye’ye getirecek olan kimdi, hangi adrese teslim edilecekti?” diye soran oldu mu? Sormadılarsa bu uyuşturucu kaçakçılığına ortaktır. Biz sadece pudra şekeri çeken çocuğu görüyoruz. Sordular mı acaba, ‘Kim sana verdi bu kokaini?’ diye. Soramazlar.

“PEKİ BU KARDEŞİNİZ PES DEDİ Mİ? DEMEYECEĞİM”

Uyuşturucu çeteleri insan kaçakçılığından, uyuşturucudan dünyanın gelirini elde ederler. Bu geliri kendi ülkesinin bankalarına yatıramazlar. Bunlar paraları vergi cennetlerinde tutuyorlar. Birisini Man Adası diye açıklamıştım.

Bunu söyledim diye tazminat davası açtılar, hakim tayin ettiler. Peki bu kardeşiniz pes dedi mi? Demeyeceğim. Bu milletin hakkını hukukunu koruyacağım.

“GÜÇLERİNİ SİYASAL İKTİDARDAN ALIYORLAR”

Bir gerçek ortaya çıktı. Cumhur İttifakı’nın üçüncü ortağı çıktı. AK Parti, MHP ve yeraltı dünyasının çeteleri. Diyecekler ki, “Nereden çıktı mafya, nasıl oldu da üçüncü ortak olur” anlatacağım. Meşru bir partinin genel başkanı, yeraltı dünyasının liderini hapishane ve hastanede ziyaret edip, onun için özel af çıkarılması için çalışırsa, onun taleplerine iktidar partisi boyun eğerse ve hapishaneden çıkarırsa bu kişi üçüncü ortak olur mu olmaz mı? Güçlerini siyasi iktidardan alıyorlar. 19 yıldır devleti yönetiyorlar. 19 yılın sonunda Türkiye’yi uyuşturucunun ve insan kaçakçılığının merkezi haline getirdiler. Bu hale gelmişse arkasında siyasi bir güç vardır.

1. Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen bir gemi var. 5 ton kokain yakalanıyor. Türkiye’de hangi adrese gelecekti bu? Bunu sormayan ortaktır, siyasi desteği vermiştir.

2. 19 yıldır devleti yönetiyorlar. 19 yılın sonunda Türkiye’yi uyuşturucunun ve insan kaçakçılığının merkezi haline getirdiler. Bu hale gelmişse arkasında siyasi bir güç vardır. Üç örnek vereceğim.

– Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen bir gemi var. 5 ton kokain yakalanıyor. Türkiye’de hangi adrese gelecekti bu? Bunu sormayan ortaktır, siyasi desteği vermiştir.

– Mersin Limanı’nda bir gemi yakalanıyor. 615 kilo kokain, duyan oldu mu? Hangi adrese gelecekti, sahibi kim?

– 25 Ağustos 2020’de Kocaeli’de 540 kilo kokain yakalandı. Kime gidiyordu bu? Niye üstü örtülüyor? Arkasında siyasiler olduğu için.

3. Yeraltı çetelerinin ardında siyasi destek olursa kimse bunlara dokunamaz. Yeraltı dünyasının aktörleri dünyanın gelirini elde ederler, beş kuruş vergi vermezler. Elde ettikleri gelirleri meşru bir ülkenin bankasına yatıramazlar. Bunlar paraları nerede tutuyorlar? Vergi cennetlerinde. Bunlar da ahlak, adalet var mı? Yok. Kim ortağı bunların? Mafya bunların ortağı.

4. Bir bakan getirdiler. Ticaret Bakanı, kocası ile bir şirket kurdu. Başladılar dezenfektan satmaya. Nüfus ticareti diyoruz biz buna. Suçtur bu. Kim dinleyecek bunu? Onlara göre koskoca bakan o da milleti soymuş ne olacak ki? Şimdi araştırma önergesi verdik bu bakan ile ilgili olarak. Adım gibi eminim, AK Parti ve MHP’li vekiller ‘gerek yoktur’ diyecektir. İnşallah yanılırım.

5. Nüfus ticareti kullanan, birisi de bakanlık yaptı. Çikolata kutuları içinde rüşvet aldı. Öbürü 1 milyon dolarlık rüşvet aldı. Bunları büyükelçi yaptılar. Akıl, mantık, adalet, inanç, iman, din nerede bunlar? Rüşvet alan birisini sen büyükelçi atıyorsun. Yeraltı dünyasından alıyor bu elçiyi? Sen büyükelçinin ne demek olduğunu biliyor musun? Arabasında Türk bayrağı taşıyacak, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil edecek bu kişi? Mafya ile kol kola girerseniz bu tablo ortaya çıkar.

6. Bir ülkenin Hazine ve Maliye bakanını düşünün. Kanunlara aykırı olarak 128 milyar doları satıyor. Kime sattığını kimse bilmiyor. Mafyadan ne farkı var? Hesabını soran var mı? Yok. Soruyu soruyoruz, niye soruyorsunuz diyorlar. E vatandaşın hakkını kim savunacak? Biz savunacağız.

7. Mafyanın bir başka özelliği daha var. Devleti yönetenleri ele geçirmeye çalışır. Yeri gelir para verir, yeri gelir başka şeyler yapar. Zindaşti denilen birisi vardı. Uyuşturucu ticareti yapıyordu. Cumhurbaşkanının Başdanışmanı ile ilişkileri çok iyiydi. Hapse giren kişiyi telefon edip hapisten çıkardı. Niçin üçüncü ortak diyoruz? İşte bu yüzden. İktidar partisini ve onun küçük ortağını ne kadar finanse etti bilmiyoruz ama sözüm söz bunları ortaya çıkaracağız.

8. Hazine ve Maliye Bakanı istifa ederken önemli bir cümle kullandı. ‘At izi it izine karıştı’ dedi. ‘Kanunsuzluk o boyutlara ulaştı ki ben işin içinden çıkamıyorum’ demektir bu. Bu yeraltı dünyasının çeteleri ile birlikte hareket etmektir.

9. Devleti yönetenlerin adil olması lazım, kul hakkı yememesi lazım. Her kuruş verginin hesabını vermesi lazım. Ahlaklı olmaları lazım. Eğer devleti yöneten kişi mal varlığı dolayısıyla bir başka ülke tarafından tehdit ediliyor ve sesini çıkaramıyorsa o kişi yeraltı dünyasına teslim olan kişidir.