Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim çağrısı yaptı – Video Haber

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. İki lider görüşme sonrası ortak açıklama yaparak bir kez daha erken seçim çağrısında bulundu.

Merkez Bankası’nı eleştiren Kılıçdaroğlu, ”İşlevini bırakmış Türk Lirası’nın değer kaybetmesine, dövizin yükselmesine seyirci” dedi.

Akşener ise, ”Merkez Bankası Başkanı yazlık ve kışlık olarak değiştiği için ömrünü doldurmuş gibi görünüyor” şeklinde konuştu..

Siyasette 50+1, erken seçim ve ekonomik kriz konularındaki tartışmalar sürerken, Ankara’da hem muhalefet hem iktidar cephesinden görüşme trafiği yaşanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın ardından İYİ Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Meral Akşener’le görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Yönetemiyorsun, milletin sırtına daha fazla yük yükleme. Türkiye’nin bir an önce seçime gitmesi lazım” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

“MERKEZ BANKASI MÜDAHALE EDEMİYOR”

“Mutfaklarda yangın var, Türk Lirası olağanüstü değer kaybediyor fakat çözüm üretecek organ yok. Normalde Merkez Bankası’nın fiyat istikrarıyla uğraşması gerekirken, işlerini bırakmış TL’nin değer kaybetmesi, dövizin yükselmesine seyirci olarak bakan kurum. Yasal olarak fiyat istikrarıyla yetkilendirilen bir kurum nasıl olup da seyirci pozisyonunda kalabilir. 128 milyar doları buharlaştırdılar, nereye gittiği belli değil. Bütün bunlara karşı bizim sorumluluğumuz var. Bu gidişe seyirci kalmak doğru değil.”

“ÇÖZÜM ÜRETSİNLER DİYORUZ, KARŞIMIZDA DUVAR VAR”

“Çözüm üretsinler, ekonominin gidişi konusunda bir şeyler söylesinler, TL’nin erimesini nasıl eritecekler, birisi çıksın açıklama yapsın diyoruz, karşımızda duvar var. Bizler de sorumluluk hisseden genel başkanlar olarak bir araya geldik. Sonunda bütün fatura sokaktaki vatandaşa çıkıyor. Saraydakilerin keyfi yerinde. TL eriyor, döviz yükselince seyirci kalıyorlar, gidişat konusunda nasıl çözeceksiniz sorduğumuzda karşımızda duvar var. TL eridikçe Türkiye ekonomik standartların tamamen altında, yoksul bir ülke görünüme kavuşmuş olacak, daha doğrusu o görünüme sahip olan bir ülke karşımıza çıkıyor. Fabrikaları, kurumları ucuzlamış, çok daha düşük dolarla tamamının satın alınacağı algısı ortaya çıkmış.”

“YÖNETEMEDİĞİNİZİ BİLİYORUZ”

“Böyle zırvalıklarla, saçmalıklarla ekonomi yönetilemez. Kendilerine çağrı yapıyoruz; yönetemediğinizi biliyoruz, Merkez Bankası’nın ya müdürü ol çık açıklama yap, ya da müdahale etmeyi doğru bulmuyorum diyorsan müdahale etme.”

“BİR AN ÖNCE SEÇİME GİTMELİ”

“Yönetemiyorsunuz. Merkez Bankası’nın müdürü ol açıklama yap ya da müdahale etme. Koskoca bir kurum dünyada bile itibarsızlaştırdı. Kendisine çağrıda bulunuyorum: Yönetemiyorsun. Milletin üzerine bu kadar yük yükleme. Türkiye’nin bir an önce seçime gitmeli. İyi Parti ile görüştük. Gidişattan duyduğumuz endişeleri paylaştık

Bir zam yağmurudur geliyor. Ülkemizi, insanını seven, sorunların kısa sürede çözülmesi için çaba harcamayı kendisine görev edinen bir siyasal anlayışla çağrımızı yapıyoruz; ülkeyi yönetemiyorsunuz, yazıktır, günahtır. Bir an önce seçime gidin, yeni bir hükümet gelsin, doğru dürüst bu ülke yönetilsin.

Sayın genel başkanımızla ve arkadaşlarıyla görüştük. İyi Parti’nin iyi bir ekonomi kurmayı var bizim de iyi bir ekonomi kurmayımız var. Dolayısıyla gidişatı paylaştık.”