Özgür Özel Beşar Esad ile görüşecek mi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Özgür Özel’in Suriye’yi ziyaret ederek Beşar Esad ile görüşme isteğinin Şam yönetimi tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Halk TV’ye açıklamalarda bulunan Burhanettin Bulut, Özgür Özel’in olası Suriye ziyareti ile ilgili ilk kez konuşarak şunları söyledi:

“Görüşme niyetine ilişkin bu konuların çözümü, niyet ifadesi karşılık buldu. Bundan sonra sadece şartların olgunlaşması, nerede görüşme hangi tarih bunlar konuşulacak. Biz görüşme talebimizi ilettik Şam’dan da olumlu cevap geldi.”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise Meclis’teki basın toplantısında “Bizim tutumumuz öteden beri Suriye rejimiyle görüşmek yönünde olduğu için bu noktada da kimi adımlar atılıyor. Ama şu anda hangi aşamada olduğunu söylemek için biraz daha erken” diye konuştu.

Özgür Özel Esad görüşmesi ile ilgili ne demişti?

Özgür Özel, Erdoğan ile Esad arasında arabulucu olabileceğini ifade ederek “Önce Esad Türkiye ile masaya oturmaya ikna edilmeli. Ben Esad’ı masaya oturmaya ikna edebilirim. Yeter ki Erdoğan’ın böyle bir niyeti olsun. Erdoğan’ın son açıklamasından da görüyoruz ki bizim burada attığımız adımlar Erdoğan’ı da cesaretlendiriyor. Bu mesele Türkiye’nin en yakıcı sorunu, sığınmacı sorununu bizim öncelikli meselemiz” sözlerini kullanmıştı.

Özgür Özel’in Şam ziyaretinin temmuz ayı içinde gerçekleşmesi bekleniyor.