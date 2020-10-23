Salgın Toplantısına İmamoğlu Çağrılmadı! “Ani Gelişti”

İstanbul’da yapılan koronavirüs pandemisi toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrılmaması büyük tepki topladı. İstanbul Valiliği kaynakları ise toplantının “ani geliştiğini” ileri sürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, il sağlık müdürü, saha koordinatörleri ve başhekimlerle birlikte, salgının İstanbul’daki seyrini masaya yatırdıklarını açıkladı. Fahrettin Koca’nın Twitter’dan yaptığı toplantı paylaşımına çok sayıda tepki geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun İmamoğlu’na davet gelip gelmediği konusunda Independent Türkçe’nin sorusu üzerine, “Davet yok” yanıtını verdi.

Independent Türkçe’nin haberine göre, valilik kaynaklarından ‘Ani gelişti’ bahanesi geldi.

Açıklamada şöyle denildi: