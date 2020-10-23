Mustafa Sarıgül İstanbul’a İl Başkanı Atadı!

Türkiye Değişim Hareketi’nin ismini “Türkiye Değişim Partisi” olarak değiştirerek parti kuracağı konuşulan Mustafa Sarıgül, İstanbul İl Başkanı olarak Yusuf Polat’ı atadı.

Mustafa Sarıgül’ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi’ni siyasi bir partiye dönüştürmek için çalışmalarını hızlandırdığı öne sürüldü.

Yusuf Polat, Twitter’da yaptığı paylaşımda “Tarihe düşecek bir notumuz, tamamlanacak bir hikayemiz var. Genel Başkanımız Sn Mustafa Sarıgül ve teşkilatımızın teveccühü ile İstanbul İl Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir. Allah mahçup ettirmesin” ifadelerini kullandı.