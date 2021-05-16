Sedat Peker Kimdir?

Yine aynı röportajda, Çeçen militanların organizasyonuyla Trabzon-Soçi seferini yapan Avrasya Feribotu’nu kaçıran ve Dalaman Cezaevi’ne giren sanıkları buradan kaçırdığıyla ilgili haberlerle ilgili soruya yanıt vermiş; cezaevi firarlarıyla ilgisi olduğunu yalanlamamıştı.

2005’te bir kez daha cezaevine girdi

Peker, 2000’li yılların başında organize suç örgütlerine yönelik başlayan geniş kapsamlı operasyonlar sonucunda, 12 Mart 2005’te İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Kelebek Operasyonu ile tutuklandı.

Tutuklu yargılandığı dava 31 Ocak 2007 tarihinde karara bağlandı ve Peker 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. “Silahlı terör örgütü kurma” suçuyla yargılandığı bir başka davada da Peker’e bir yıl üç ay hapis cezası verildi. Son olarak Ergenekon davasında da 10 yıl hapis cezası aldı.

10 Mart 2014’te ise Özel Yetkili Mahkemeler’in kapatılması ve uzun tutukluluk süresinin de 10 yıldan beş yıla indirilmesinin ardından, ağır ceza mahkemelerinden tutuklu sanıklar hakkında art arda Ergenekon davası sanıklarının tahliye kararları geldi.

Bu kapsamda Doğu Perinçek, Kemal Kerinçsiz, Tuncay Özkan gibi isimlerle birlikte Peker’in de şartsız tahliyesine karar verildi. Hakkında farklı davalardan verilmiş cezalar olsa da Peker cezaevinden salıverildi.

Cezaevinden çıktıktan sonra “iş adamı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü” söyleyen Peker, o dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Bazı insanlar vardır toplum içinde onlarla ilgili şunları duyarız; ‘doğuştan şanslı’, ‘Yüce Allah yürü ya kulum demiş’, ‘rüzgar nereden eserse essin tüm rüzgarlar onun yelkenine gidiyor’ gibi halk deyişlerinin tamamı Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a uymaktadır.” dedi.

Aynı röportajında “Milliyetçi Hareket Partisi ile 16 yaşımdan bu yana bir ilişkim var.” açıklaması da yaptı.