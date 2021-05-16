Türk ve Yunan halkı barış istiyor mu?

DiaNEOsis-ELiAMEP Araştırmasında Türk ve Yunanların yüzde 60’ı iki ülke arasındaki sorunun Doğu Akdeniz, Ege ve genel olarak sahil şeritlerinde olduğunu belirtirken, yüzde 70 gibi ezici bir çoğunluk ise bu sorunların iki ülke arasında barış ve uzlaşı içerisinde çözülmesini istiyor.

Olası bir sıcak çatışmadan Yunanlıların büyük çoğunluğu korkarken, her 3 Türk’ten biri ise böyle bir durumda küresel güçlerin Yunanistan’ı destekleyeceğine inanıyor.

Yunanlıların yüzde 20,2’si Türkiye’nin AB’ye girmesini desteklerken, yüzde 51,8’i ise buna karşı çıkıyor.

Öte yandan Türk vatandaşlarının yüzde 53,6’sı AB’ye girme taraftarı iken, yüzde 18,5’i ise buna karşı.