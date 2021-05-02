Soylu Ses ve Görüntü Yasağını Anayasaya Aykırı Bulmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ve ’emniyet personeli görevini yaparken’ cep telefonu ile ses ve görüntü kaydı alanların engelleneceği yönündeki genelgenin Anayasa’ya aykırı olmadığını belirtti.

CNN Türk canlı yayınına katılan Bakan Soylu, genelgenin Anayasaya aykırı olmadığını söyledi.

Soylu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Anayasa’nın 20. maddesi çok açık. Herkesin kendine ait bir fikri olabilir ama bu tip tartışmalar üzerinden siyasal konumumuza göre bir değerlendirme yaparsak biraz doğruyu bulmakta zorlanırız düşüncesindeyim. Bizim yaptığımız her şeye ‘Bunlar zaten yanlış yapıyorlar, Anayasa’yı ihlal ediyorlar, hukuku ihlal ediyorlar’ bakışını düzeltme imkanımız söz konusu değildir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu var.

Biz bu kuruldan görüş almadan, değerlendirme almadan, bu konularda hiçbir adım atmayız. Burada 2 ayağı var. Birisi kişisel verileri koruma ikincisi de Anayasa’nın 20. maddesindeki özel hayatın gizliliği esasını ortaya koyar. Anayasa’ya aykırılık kesinlikle söz konusu değil.

Genelge İçişleri Bakanlığı’nın değil, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genelgesidir. Bu basın özgürlüğünü engellemez. Basın çekme özgürlüğüne sahiptir ve çeker.

Sayın Kılıçdaroğlu siyasi olarak bu demokrasiye aykırıdır diyebilir ama Sayın Kılıçdaroğlu burada bir ölçü koyabilecek bir kişi değildir. Bunun demokrasiye aykırı olup olmadığının yerleri vardır. Orada Danıştay vardır, diğer tarafta Kişisel Verileri Koruma Kurulu vardır. Güvenlik özgürlük için vardır. Kişinin hürriyetinden başka hiçbir denge söz konusu değildir. Burada ne Anayasa ne de demokrasi ihlali vardır.