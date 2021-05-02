İngiltere’de Binlerce Kişi Kapalı Mekanda Eğlendi: Maske, Mesafe Yok

Aşılama hızının artmasıyla birlikte koronavirüs vaka sayısında büyük bir düşüşü başaran İngiltere’de normalleşme adımları hız kesmeden devam ediyor.

Ülkede 2 günlük test etkinliği düzenlendi. 2 gün süren etkinlikte 6 bin kişi sosyal mesafe ve maske önlemleri olmadan eğlendi. Önlemsiz eğlence İngiltere’de 1 yıldan uzun süredir bir ilk.

Liverpool’daki bir gece kulübünde düzenlenen etkinliğin ilk gününde Sven Vath, The Blessed Madonna ve Jayda G sahne aldı. 18-20 yaş aralığındaki 3 bin kişi gece geç saatlere kadar çılgınca eğlendi. Tüm katılımcılardan son 24 saat içinde yapılmış ve sonucu negatif olan koronavirüs testi talep edildi.

Etkinliğin ikinci gününde ise sahneye Fatboy Slim çıktı ve yine 3 bin kişi müthiş anlar yaşadı.

İngiltere’de ayrıca bugün tarihi Wembley Stadyumu’nda binlerce taraftarın izleyeceği kupa finali oynanacak.

Ülkede 12 Nisan’da bar ve restoranlar uzun aranın ardından yeniden açıldı. 17 Mayıs’tan sonra ise tüm kapalı mekanların açılması, spor etkinliklerinde de yasakların kaldırılması bekleniyor.