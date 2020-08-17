Trump: Erdoğan ile Anlaşabiliyorum, Beni Dinliyor

Fox News’a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, kasımdaki seçimlerde rakibi olacak Demokrat Partili Joe Biden’ın göreve uygun olmadığını savunurken bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la başa çıkacak zihinsel kapasitede olmadığı iddiasına dayandırdı.

Trump, Fox News’a şu değerlendirmelerde bulundu:

“Erdoğan gibi yabancı liderler birinci sınıf satranç oyuncusu, onlarla başa çıkabilecek zihinsel kapasiteden yoksun bir ABD Başkanı olmamalı.

Geçen hafta dünya liderleri benden Erdoğan’ı bir aramamı rica etti. Neden diye sordum. Dediler ki “O bir tek seni dinler, bizi dinlemiyor. Bu ABD yüzünden mi diye sordum. “Hayır. Senin yüzünden, senin kişiliğin yüzünden. Tek dinleyeceği kişi sensin. Çünkü o kişilik bir tek sende var. Onunla anlaşabiliyorsun.” Ki bu doğru. Ben onunla anlaşabiliyorum. Beni dinliyor.”