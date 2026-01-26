TürkiyeDünyaEn Son HaberlerSporVideo
14 yaşındaki Yağız, satranca damgasını vurdu
Milli gururumuz Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, dünya sıralamasında 5. basamakta bulunan Arjun Erigaisi’yi yendi
Yağız’dan tarihi başarı
Milli gururumuz Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, 2026 Tata Steel Master’s turnuvasının 7. turunda, dünya sıralamasında 5. basamakta bulunan GM Arjun Erigaisi’yi mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.
Bu önemli galibiyetin ardından Erdoğmuş’un canlı Elo puanı 2682’ye yükselirken, dünya sıralamasında da 43. sıraya çıktı.
Daha önce Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası’nda Magnus Carlsen’e mağlup olan 14 yaşındaki Erdoğmuş, gözyaşlarını tutamamıştı.
Magnus Carlsen: “Erdoğmuş, dünyanın bugüne kadar gördüğü en iyi 14 yaşındaki oyuncu. Gelecekte adını çok duyacağız” demişti.
Milli sporcumuz Büyükusta Erdoğmuş:
“Çok fazla yetenekli sporcu ile oynadım ve tecrübelendim. Artık kimseden korkmuyorum” dedi.
