Türkiye İşçi Partisi (TİP) halk buluşması düzenledi

Partinin kongre kararları ve yeni dönem yol haritasının duyurulacağı buluşma İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sanatçılar Moğollar ve Bajar da sahne alıyor.

Dünden bugüne, bugünden yarına inatçı ve kararlı yürüyüşümüz sürüyor. Haydi Başlıyoruz, #YeriniAl! Haliç Kongre Merkezi'nden CANLI YAYIN https://t.co/Hxwd69dP6m — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) February 13, 2022

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, ‘halk buluşması’yla ilgili açıklaması şöyle oldu: “Eşit, özgür, barış, adalet ve huzur içinde, insanca yaşayacağımız bir ülkeyi yaratmak için kurduğumuz hayali günden güne büyütüyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından emekçilerle, gençlerle, kadınlarla, yurttaşlarımızla bir araya geleceğimiz buluşmada sizin de aramızda olmanızdan mutluluk duyacağız.”

TİP İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde toplantının bazı anlarını resmi sosyal medya hesabından paylaştı

Fuaye alanındaki coşkulu bekleyişimiz başladı. 15.00'da İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde #YeriniAl! pic.twitter.com/SZw8lDE6wM — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) February 13, 2022

TİP Genel Başkanı Baş: Oy hedefimiz yüzde 3; Meclis’te grup oluşturmak istiyoruz

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oy oranı hedeflerinin yüzde 3 olduğunu söylemiş ve bu oy oranının doğru bir dağılımla parlamentoda bir grup oluşturmak anlamına geldiğinin altını çizmişti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekilleri Erkan Baş, Ahmet Şık, Sera Kadıgil ve Hatay Milletvekili Barış Atay, bugün İstanbul’da bir restoranda gazetecilerle bir araya gelmiş ve yemeğin ardından gazeteciler, TİP’li vekillere sorularını yöneltti. Sorulara toplu yanıtlar verilmişti.

Erkan Baş’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle olmuştu:

* Tayyip Erdoğan’ı yenmeyi ve parlamentoda sosyalist bir blok kurmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar parlamentoda olmayanların parlamentoda olmasını istiyoruz. Memlekette yok sayılan, ezilen kim varsa onların parlamentoda temsil edilmesi gerektiğini savunuyoruz.

* Ama burada odaklandığımız nokta bizim bu kişileri temsil etmemiz değil, onların kendi kendini parlamentoda temsil etmesi. İlk defa oy kullanacak seçmenler bizim açımızdan çok önem taşıyor.

* ‘Millet ittifakı’nın heyecanlandırmadığı, cesaretlendirmediği, umutlandırmadığı çok büyük bir genç kesim var. Bugüne kadar solla hiç alakası olmayan, muhafazakar ailelerin çocuklarının TİP’e bir yönelimi var; bunun nedeninin de sınıfsal ayrımdır.

‘İttifak meselesinde sol içi bir tartışmaya girmeyeceğiz’

* Halk İttifakı, üçüncü ittifak ve onun içerisinde sosyalist bir kuvvet öne çıktıkça CHP’nin de ona göre bir Cumhurbaşkanı adayı belirleyeceğini düşünüyoruz.

* Önümüzdeki dönem parlamentosu bir nevi kurucu bir görev üstlenecek ve TİP, daha önce temsil edilmeyen kesimleri orada temsil edecek, hedefimiz bu.

* Önümüzdeki dönemin ana muhalefeti olmak istiyoruz. İttifak meselesinde sol içi bir tartışmaya girmeyeceğiz. Çağrımız şudur: Seçime girme hakkı olan bütün partiler, kendi listeleriyle bu ittifakın çatısı altında buluşmalı.

* Yakın dönem için temel hedeflerimizden biri gri yakalı olarak kodladığımız işçiler. Türkiye bu insanların omuzlarında yükseliyor.

* İktidarın solcuları en çok vurduğu yer inanç ve ahlak meselesi. Ama bizim kimseyi dini inancı sebebiyle dışlamamız veya parti üyeliğini engellememiz söz konusu olamaz. En basiti Konya örgütümüze bakalım, il binasının açılışına gittiğimde yaklaşık 50 üyemizin 20’sinin başörtülü kadınlardan oluştuğunu gördük.