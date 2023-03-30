YSK İtirazları Reddetti: Erdoğan Resmen Aday

Birçok partinin yeniden adaylığına itiraz ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden resmen cumhurbaşkanı adayı oldu.

YSK Başkanı Ahmet Yener şöyle konuştu:

“YSK’nın ele aldığı konuları izah etmek istiyorum. Millet Partisi’nin Millet İttifakı’nın adının kullanılmaması itirazı değerlendirilmiş, sonucunda oy çokluğuyla talebinin reddine karar verilmiştir. Millet İttifakı unvanı 2018’deki gibi 2023’te de kullanılacak.

Bir diğer konu Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine yönelik olarak 18 Mart 2023’te ilan edilen sürece göre, geçici adayların listesi ilan edilmiş, itirazlar sona ermiş, dün ve bugünkü çalışmalarda itirazlar değerlendirilmiştir.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Sayın Muharrem İnce’nin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilanlarına itirazlarda bulunulmuş, aday olamayacakları itirazı yapılmıştır. Her 3 adaya yönelik itirazları değerlendirdik, sonucunda Anayasa’nın 77., 101. ve 116. maddeleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nun 3, 6, 8, ve 8A maddeleri birlikte değerlendirilmiş ve oy birliği ile 3 aday yönünden adaylıklarına itirazların reddine karar verilmiştir.

Kılıçdaroğlu, İnce, Erdoğan ve Oğan’ın kesin aday listesinde olmasına verilmiştir, karar Resmi Gazete’ye gönderilecektir.

Cumhurbaşkanınca yapılan seçimin usulüne uygun olmadığı, alınan seçimin kararının iptaline yönelik kararlar değerlendirilmiş, itirazların reddine karar verilmiştir.”

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