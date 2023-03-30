Beyoğlu Klasiği: Rejans Restaurant (1924 İstanbul)

Beyoğlu’nu Beyoğlu yapan bu mekanlar sayesinde biz, bugün içinde geçmişi yaşarız. İşte bunlardan bir tanesi de, hem gün geçtikçe yenilenen ve gelişen mutfak kültürüyle hem de yüz yıla yakın yıldır değişmeyen ortamıyla Rejans Restaurant…

Beyoğlu’nun tarihi lezzet mekanlarından biri olan Rejans, ‘1924’ adıyla tekrar açıldı ve eski günlerine adeta dönüş yaptı.

İşte Rejans Tarihi;

‘Rejans’Galatasaraydan Tünel’e doğru yürümeye başladığımızda, hemen sağ tarafımızda kalan Panayia Kilisesinin sokağına sapıp sola döndüğümüzde karşımıza çıkıyor. Olivo ve Panayia Geçitleri (Emir Nevruz Sokağı) arasında sıkışıp kalmış olması bile Rejans’ın bugün İstanbul’un en uğrak lokantalarından birisi olmasına engel değil.

Rejans’ın hikayesi 1917 Kasımındaki Rus Devrimi ile başlıyor. Devrimi izleyen yıllarda Rusya’dan kaçıp İstanbul’a sığınan ve o zamanlar ‘Beyaz Ruslar’ diye bilinen grubun sayısı binlerle ifade ediliyor. Beyaz Ruslar gerçekten beyaz oldukları için değil de Kızıl Orduya başkaldıran Anton Denikin ve Baron Pyots Vrangel’in yandaşları oldukları için ‘kızıl karşıtı’ anlamında Beyaz Ruslar olarak adlandırılıyordu.

Çoğu zanaat sahibi Beyaz Ruslar’ın aşçılıktan ve lokantacılıktan anlayanları da vardı elbet; kısa zamanda da çok sayıda Rus lokantası açmışlardı: Maxim, Moscovite, George Carpitch, Medvied, Rose-Noire, Cherezade, Novotny, Sarma-tov…

Tüm bu lokantalardan geriye ise sadece Rejans kaldı. 1920 yılının başlarında, şimdiki Rejans lokantasının bulunduğu yerde, “Triamon Palace” adı altında bir birahane ve lokanta açılır. O dönem lokantanın bahçesi yoktur.

Açıldıktan kısa bir süre sonra, 1921 yılı içinde lokantayı Mihail Mihailoviç devralır. Alır almasına da Mihailoviç burayı dekore etmek için gerekli sermayeyi bulamaz. Tam bu sıralarda Mihailoviç, bir Fransız’ın İstiklal Caddesi üzerinde açtığı ve Fransız havasını taşıyan “La Regence, Cafe– Restaurant-Glacier Maison Française” adlı lüks lokalini işletmeye koyulur.

Adını da “Turquoise” yapar. Mekanın yeniden eski adına kavuşması, Mihail Mihailoviç’in Tevfik Manars, Vera Chirik, Vera Protoppova’yla ortak olmasıyla olacaktır. Dört ortak kolları sıvar ve Turquoise’i Mihailoviç’in bir zamanlar sermaye eksikliğinden terkettiği eski mekanına taşır.

Olivo Geçidi’ndeki bu mekan yeniden dekore edilir ve Turquoise, “Rejans Kahve, Lokanta ve Çiçek Bahçesi” (kısaca ve Türkçe okunuşuyla Rejans) adıyla açılır.

Sene 1932, aylardan da Mayıstır… Rejans kısa sürede İstanbul seçkinlerinin uğradığı, müzikler ve danslar eşliğinde Fransız, Türk ve Rus mutfağının en güzel örneklerinin sergilendiği bir mekan olarak ün kazanır.

Dörtlü ortaklık önce Vera Protoppova’nın ayrılarak yurtdışına gitmesi, daha sonra da Tevfik Manars’ın kendi hissesini, gene bir Rus göçmeni olan Abdurrahman Şirin’e satmasıyla bozulur. Abdurrahman Şirin ölünce hissesi kız kardeşine, onun ölümü üzerine de oğlu Selim Taygan’a kalır.

Mihail Mihailoviç’in 1971 yılında ölmesiyle varislerinin ortaya çıkması ve Vera Chirik’in de hisselerini satmasıyla Rejans bir dönem karışık günler geçirir. tüm bu olanlara 1976 yılında Rejans’ın üst katını mekan edinmiş olan tekstil atölyesinde çıkan yangın da eklenince bir süre kapalı kalır.

Zira Rejans’ın ahşap çatısı, itfaiyecilerin üst kattaki yangını söndürmek için bastığı tazyikli suya dayanamamıştır.

Yeni Sahipler Selim Taygan ve Nüvit Sezener

Lokanta onarılarak 1977 yılında yeniden açıldığında artık yeni sahipleri de Selim Taygan ve Nüvit Sezener’dir.

1930’lardan günümüze Beyoğlu’nun tarihine de tanıklık eden Rejans, İsmet İnönü’den Atatürk’e dek birçok insanı ağırlar. Rejans, çok zengin bir mutfağı olmasına rağmen özellikle Rus mutfağındaki başarısı nedeniyle, genellikle Rus lokantası olarak bilinir. bunun önemli nedenlerinden birisi de ilk kurucularının, Bolşevik Devrimi sırasında Rusya’dan İstanbul’a kaçan Beyaz Ruslar’dan olması olsa gerek.

Rejans Restaurant’ı kuranların Rus Devriminden kaçan Kızılordu karşıtları, yani anti-komünistler olmalarına rağmen, genellikle Türk solunun ilgi duyduğu bir mekan olmasıdır.

Rejans Lokantası, geçirdiği ufak tadilatlar dışında ahşap bölümleri tamamen korunmuş haliyle kalitesinden ödün vermeden ayakta duruyor. yıllar boyunca lokantanın gözbebeği olan Beyaz Rus garson hanımların geleneği, Vera Protoppava ve Vera Chirik 1970’lerde servisi bırakması, onların yerini alan Madam Tenya ve Fatma Hanımın da 1988 yılında Rejans’tan ayrılmasıyla sona ermiş görünüyor.

Rejans Menüsünde Neler Var?

Şimdi isterseniz Rejans’ın mönüsünde neler var şöyle bir bakalım. Ana yemeğe geçmeden önce mutlak Borç çorbasını denemelisiniz. bu çorba adını, ski Slav dillerinde pancar anlamına gleen ve “borshch”, “barszcz”, “barş” gibi şekillerde kullanılan kelimeden alıyor. Ruslar, Polonyalılar, Litvanyalılar ve diğer Slav ulusların birçoğu yemeği kendi ulusal yemekleri olarak kabul etse de araştırmalar Ukrayna’nın borç çorbasının anavatanı olabileceğini gösteriyor.

Zaten bir Ukrayna atasözü de “Borç her şeyin merkezindedir” diyor. Ana malzemesi yemeğe karakteristik rengini ve tadını veren lezzetli kırmızı pancar. ek malzemeler ise domates, lahana, patates, ekşi krema ve et olabiliyor.

Rejans’taki ana yemeklere gelince “Boeuf (böf) Stroganof” klasik bir Rus yemeği olarak denenebilir.

19. yüzyılın sonlarında Kont Stroganof’un aşçısı tarafından yaratılan Boeuf Stroganof, ince şeritler halinde kesilmiş dana etinin özel sosuyla servis edilmesinden oluşan bir yemek. Boeuf Stroganof dışında, özel yağsız ördeğin çeşitli sebzeler ve otlarla çeşitlendirilerek altı saat pişirilmesi sonucunda oluşan “Elmalı Ördek”, sarımsaklı kızarmış ekmekle bol yağda kızartılmış tavuktan yapılan ve asıl adı “Kievsky Katlet” olan ama kısa adıyla “Kievsky”, hamura bulanmış çeşitli sebzelerden yapılan ünlü Rus böreği “Pirochki”, marmelat ve pudra şekerli Rus usulü krep “Palachinka” ve Rusların çok sevdiği bir tatlı olan “Mereng” de Rejans menüsündeki diğer tatlar.

Pazar hariç her gün öğle ve akşam yemeklerinde hizmet veren Rejans’ta cuma ve cumartesi akşamları piyanı ve akordeon eşliğinde, genellikle Rus müziklerinin yorumlandığı canlı müzik de var.

Evet, Rejans ile anlatılacak şeyler buraya sığmaz, siz en iyisi bir gün Galatasaray’dan Tünel’e doğru yürürken Rejans’a uğrayın.

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