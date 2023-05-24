Zafer Partisi Hangi Bakanlıkları Alacak?

Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi sonrası Zafer Partisi’nin alacağı bakanlıklar belli oldu. İddialara göre Zafer Partisi’ne İçişleri ve Kültür Bakanlığı verilecek.

Zafer Partisi, 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı.Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi sonrası Zafer Partisi’nin alacağı bakanlıklar belli oldu.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı yanı sıra TİKA ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da Zafer Partisi’nde olacak.

Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı ortak açıklamadan önce attığı tweetle gündeme damgasını vurdu ve İçişleri Bakanı olacağını ileri sürdü.

CHP Gençlik Kolları’nın duvarlara “Suriyeliler Gidecek” yazmasını konu edinen bir tweeti alıntılayan Özdağ “Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin.” ifadelerini kullandı.

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