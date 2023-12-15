B9 Vitamini: Sadece Hamileler Değil Herkes İçin Önemli

Neden sadece hamile kadınların değil herkesin folik asite ihtiyacı var? Folat olarak da bilinen B9 vitamini hakkında bilgileri içeriğimizde bulabilirsiniz.

Folik asit nedir sorusuna da bu makalede kısa bir yanıt vermeye çalışacağız.

Hayati önem taşıyan B9 vitamini, hücre fonksiyonu ve hücre bölünmesinin düzgün süreci için önemlidir. Folik asit spermin daha hızlı, cildin daha güzel olmasını sağlar, kalp krizi ve felç riskini azaltır.

Yetişkinlerde her saniye yaklaşık 50 milyon hücre ölür. Her saniye neredeyse aynı sayı oluşuyor.

B9 vitamini olarak da adlandırılan folik asit vücut için hayati önemdedir.

İlk hücre bölünmesinden son hücre bölünmesine kadar önemlidir ve yaşam kalitesinin yaşlılığa kadar korunmasına yardımcı olur.

Vitamin ayrıca cilt için de büyük rol oynar. Cildin en üst tabakasının korunmasını sağlamak için cilt hücrelerinin kendilerini hızlı bir şekilde yenilemeleri gerekir.

Folik asit eksikse koruyucu tabaka elastikiyetini ve esnekliğini kaybeder. Bu da cildin daha hızlı kırışmasına neden olur.

B9 Vitamini ve hamilelik

Folik asit, çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için son derece önemlidir. Büyüyen embriyonun hücreleri özellikle hızlı bir şekilde bölünür.

Hem erkek hem de kadın çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin folik asit ihtiyacı artıyor. Gebelik anında optimal düzeylerde olabilmesi için normal günlük dozun iki katına ihtiyaçları vardır.

Erkeklerde folik asit sperm sayısını ve kalitesini artırır. Hamile kalmadan üç ay önce almaya başlamalısınız.

Folik asit, kemik iliğinde kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda merkezi bir rol oynar. Eksiklik kendini anemi olarak gösterir.

Folat eksikliği anemisi: Baş dönmesi, yorgunluk, iştah kaybı veya nefes darlığı sonuçlardır.

Folik asit eksikliği kandaki homosistein düzeylerinin artmasına neden olabilir.

Homosistein, diğer şeylerin yanı sıra kan damarı duvarlarına saldırabilen, oksitlenmiş LDL kolesterolün hızla birikmesine ve dolayısıyla uzun vadede kan damarlarının daralmasına ve arterioskleroza yol açabilen bir hücre zehri olarak kabul edilir.

Bu, özellikle yaşamın ikinci yarısında kalp krizi ve felç riskini artırır. B9 vitamini, B6 ve B12 vitaminleriyle birlikte toksik amino asit homosisteini parçalama özelliğine sahiptir.

Embriyoda folik asitin çok az olması durumunda merkezi sinir sisteminde malformasyon riski artar. Örnekler arasında spina bifida, yenidoğanlarda açık sırt veya yarık damak yer alır.

Bilim adamları ayrıca folik asit eksikliği ile depresyon arasında bir bağlantı olduğundan şüpheleniyorlar. Folik asit sıklıkla depresyon tedavisinde kullanılır. Gizli folik asit eksikliği yaygındır.

Eksikliği önlemek için yetişkinlere günlük 300 ila 400 mikrogram folik asit dozu önerilir.

B9 vitamininin doğal tedarikçileri arasında buğday tohumu, sebzeler, meyveler, baklagiller veya karaciğer bulunur.

Ancak insan vücudu gıdalardan gelen folik asidin yalnızca yüzde 50’sini emebilir.

Pişirme işlemi sırasında hayati önem taşıyan vitaminin çok fazlası kaybolur. Folik asit ışığa duyarlıdır, suda çözünür ve ısıya dayanıklı değildir. Sentetik folik asitte bu sorun mevcut değildir. Vücut bunun neredeyse yüzde 100’ünü emer.

Folik asit içeren gıda takviyesi çok az çaba gerektirir ve pahalı değildir.

Özellikle risk grubuna dahil olan, yüksek tansiyon veya şeker hastası olan, fazla kilolu olan, damar sertliğinin ilk belirtilerini zaten gösteren ve kan lipid düzeyi yüksek olan kişilerin bu sağlığı önleme seçeneğini unutmaması gerekir.

B9 Vitamini (Folik asit) İçeren Besinler

İnsan vücudu folatı kendisi üretemez. Bu yüzden bunu tamamen gıda yoluyla almamız gerekiyor.

Folik asit, suda çözünen vitamin folatın sentetik olarak üretilen şeklidir. Doğal ve sentetik formlarda bulunurlar. İnsan vücudu gıdalardan folik asitin yalnızca yüzde 50’sini emebilirken, sentetik folik asidin neredeyse yüzde 100’ü emilebilir.

Diyetinizle yeterli miktarda folik asit almak o kadar kolay değil. Sağlıklı ve çeşitli bir beslenmeyle hiçbir eksiklik olmadığından emin olmak için çok şey yapabiliriz.

Yetişkinler günde yiyeceklerden 300 mikrogram folat eşdeğeri tüketmelidir. Hamile kadınların günde yaklaşık 550 mikrogram, emziren kadınların ise günde 450 mikrogram tüketmesi önerilir.

Buğday tohumu

Kuru fasulye

Dana karaciğeri

Mercimek

Ispanak

Kuzu Marulu

Soya fasulyesi

Ceviz

Brüksel lahanası

Kuşkonmaz

Bu arada folik asitle zenginleştirilmiş olarak satılan ürünler mevcuttur.

Bunlara ekmek, atıştırmalıklar veya içecekler dahildir. Folik asit etiketiyle işaretlenmiştir ve sağlıklı gıda mağazalarında ve marketlerde bulunabilir.

Folat Folik Asit Farkı Hakkındaki Makalemize de Göz Atabilirsiniz

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