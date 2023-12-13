Folat Folik Asit Farkı Nedir? Aynı mı?

Çok benzer olmalarına rağmen folik asit ve folat arasında bazı önemli farklılıklar vardır. Folat folik asit farkı hakkında bilmeniz gerekenler;

Her ikisi de doğum düzensizliklerini önlemede ve sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin üretimine yardımcı olmada önemli bir rol oynayan B-9 vitamini ile ilgilidir.

Folat, B-9 vitamininin birçok formunu ifade eder. Bunlara folik asit, dihidrofolat (DHF), tetrahidrofolat (THF) ve daha fazlası dahildir. Vücut yeni hücreler oluşturmak için B vitaminlerini kullanır.

Folik asit, folatın sentetik bir şeklidir. Doğal olarak oluşmadığı için gıda üreticileri onu birçok ürüne ekliyor. Ekmek, makarna, pirinç ve kahvaltılık gevrekler ilave folik asit içerme eğilimindedir.

Folat Folik Asit Farkı

Folat ve folik asit çok benzer etkilere sahiptir. Her ikisi de vücudun kırmızı kan hücreleri gibi yeni hücreler oluşturmasına yardımcı olur.

Folat sindirim sisteminden geçer ve bağırsak yoluyla kan dolaşımına girer. Folat buradan işlenmek üzere karaciğere geçer. Fazlalığı böbreklere geçer ve böbreklerden idrarla vücuttan ayrılır.

Yağda çözünen bir vitaminin çok fazla alınması sağlık sorunlarına neden olabilir. Vücut, A ve D vitaminlerini yağ rezervlerinde depolar, böylece zamanla birikebilirler.

Folat folik asit farkı en çok çözünmeyle ilgilidir. Suda çözündüğü için folat vücutta birikmez. Bu da vücudun fazlalıklardan kolaylıkla kurtulabileceği anlamına gelir. Kanda bir miktar fazla folat bulunsa da bu durum bilinen herhangi bir sağlık riskine neden olmaz.

Folik asit folat aynı mı? İşte Farkları

Folat Kaynakları

Üreticiler gıdaları folat yerine folik asitle zenginleştiriyor. Bunun nedeni folatın pişirme veya fırınlama sırasında kaybolmasıdır, çünkü ısı ve ışık onu parçalayabilir. Folik asit daha stabildir.

Aşağıdaki bölümlerde bazı folik asit ve folat kaynakları listelenmektedir.

Folik asit, çeşitli güçlendirilmiş gıdaların yanı sıra takviye formunda da bulunur. Folik asit kaynakları şunları içerir: Zenginleştirilmiş makarna, pirinç ve mısır unu, zenginleştirilmiş

kahvaltılık gevrekler, zenginleştirilmiş ekmek, vitamin takviyeleri. Takviyeler genellikle 400-1.000 mikrogram (mcg) folik asit içerir.

Folatın önerilen diyet ödeneği, bir yetişkin için günde 400 mcg ve hamile bir kadın için 600 mcg’dir. Folat birçok gıdada doğal olarak bulunur. Bazı gıdalar diğerlerinden daha fazla folat içerir. Ulusal Sağlık Enstitüleri’ne (NIH) göre en yüksek folat düzeyine sahip beş gıda şunlardır: Dana karaciğeri, ıspanak, börülce, zenginleştirilmiş kahvaltılık gevrek, Kuşkonmaz

Koyu yeşil yapraklı sebzeler, meyveler, kuruyemişler, deniz ürünleri, yumurtalar, süt ürünleri, kümes hayvanları, portakal suyu ve tahılların tümü folat içerir. Farklı folat kaynakları içeren çeşitli bir diyet yemek, kişinin iyi bir besin dengesini korumasına yardımcı olacaktır.

Et ve süt ürünleri iyi folat kaynaklarıdır ancak aynı zamanda sağlıksız yağlar da yüksek olabilir. Yağsız et ve daha az yağlı süt ürünleri seçin veya bunun yerine fındık ve fasulyeden protein ve folat alın.

Hamilelik öncesi ve hamilelik sırasında hangisi en iyisidir?

Hem folik asit hem de folat, kadınlar için hamile kalmadan önce ve hamileliğin erken döneminde önemlidir. Kanda yeterince yüksek düzeyde folat bulunması, doğum düzensizliklerinin önlenmesine yardımcı olabilir.

Spesifik olarak, düşük kan folat seviyeleri nöral tüp düzensizlikleri riskini artırabilir. Bu konjenital değişiklikler omuriliği ve beyni etkiler.

Tavsiye, günde 400 mcg folik asit ve ayrıca folat açısından zengin gıdalardan oluşan çeşitli bir diyettir.

Folik asit eksikliği: Günlük yiyeceklerin çoğu folik asit içerdiğinden eksikliği nadirdir.

Kanda düşük düzeyde folat bulunması folat eksikliği anemisi ortaya çıkarabilir. Bu durum oluştuğunda vücut düzgün çalışmayan daha büyük kırmızı kan hücreleri üretir. Yaygın semptomları şunlardır;

Yorgunluk

Düşük enerji

Kollarda, ellerde, bacaklarda veya ayaklarda karıncalanma hissi

Ağız ülseri

Görme sorunları

Hafıza kaybı

Folik asit, homosistein adı verilen bir amino asitin seviyelerini kontrol etmek için diğer B vitaminleriyle birlikte çalışır.

Vücutta yüksek düzeyde homosistein bulunması kalp hastalığı ve felç riskini artırabilir. Diyete yeterli miktarda folat eklemek veya takviye almak felç riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Ayrıca çölyak hastalığı gibi sindirim sorunları vücudun besin maddelerini düzgün bir şekilde emmesine engel olabilir. Bu folat eksikliği olasılığını artırabilir. Alkol bağımlılığı da bu riski artırabilir.

Folat Folik Asit Farkı: Özet

Vücudun normal çalışması için folata ihtiyacı vardır. Çoğu çocuk ve yetişkin beslenme yoluyla yeterli miktarda folat alır. En iyi besin çeşitliliğini elde etmek için çok çeşitli yiyecekler seçin.

Hamile kalmayı planlayan veya hamileliğin erken döneminde olan kadınların folik asit takviyesi alması gerekir. Bu, doğum düzensizliklerinin önlenmesine yardımcı olabilir.

Folik asit her zaman doğum öncesi vitaminlere dahildir ve bireysel folik asit takviyeleri sağlık mağazalarından, eczanelerden ve internetten satın alınabilir.

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