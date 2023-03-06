Balcalı Hastanesi’nde Tahliye

Binanın temelini meydana getiren ve depremlerden etkilenebilen kolonlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde bir gereklilik olarak belirlendi. Bu nedenle, hastane binasındaki A ve B bloklarının boşaltılıp, kolonlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi konusunda bir karar alındı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde meydana gelen 6 Şubat ve Hatay merkezli depremler sonrasında, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde gerekli güvenlik önlemleri alınması gerekiyordu. Buna göre, hastane binasındaki A ve B bloklarının kolonlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi amacıyla boşaltılması kararlaştırıldı. Bu nedenle, hastaların kentteki ve çevre illerdeki hastanelere sevk edilmesi sağlandı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat ve Hatay merkezli depremlerinin ardından hastane binasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi.

İnceleme sonucunda, binanın deprem güçlendirmesi için ana binasındaki A ve B bloklarının kolonlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekiyordu. Bunun üzerine, hastane binasındaki A ve B blokları boşaltılarak kolonlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi için önlemler alındı. Hastalar ise, kentteki ve çevre illerdeki hastanelere sevk edildi.

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