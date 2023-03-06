Balcalı Hastanesi’nde Tahliye
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ndeki Kolonların Depreme Dayanıklı Hale Getirilmesi için çalışmalar başladı.
Binanın temelini meydana getiren ve depremlerden etkilenebilen kolonlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde bir gereklilik olarak belirlendi. Bu nedenle, hastane binasındaki A ve B bloklarının boşaltılıp, kolonlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi konusunda bir karar alındı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde meydana gelen 6 Şubat ve Hatay merkezli depremler sonrasında, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde gerekli güvenlik önlemleri alınması gerekiyordu. Buna göre, hastane binasındaki A ve B bloklarının kolonlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi amacıyla boşaltılması kararlaştırıldı. Bu nedenle, hastaların kentteki ve çevre illerdeki hastanelere sevk edilmesi sağlandı.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat ve Hatay merkezli depremlerinin ardından hastane binasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi.
İnceleme sonucunda, binanın deprem güçlendirmesi için ana binasındaki A ve B bloklarının kolonlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekiyordu. Bunun üzerine, hastane binasındaki A ve B blokları boşaltılarak kolonlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi için önlemler alındı. Hastalar ise, kentteki ve çevre illerdeki hastanelere sevk edildi.
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