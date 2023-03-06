Elon Musk’a Rekabet Kurulu Tarafından Ceza
Rekabet Kurulu, Elon Musk'a Fed'den Güvercin Mesajı: 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Cezalandırıldı
Elon Musk’ın Twitter Inc.’in tek kontrolünü devralmasının Rekabet Kurulu tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a göre incelenmesiyle sonuçlanan toplantıda karara bağlandı. Kararda, işlemin izne tabi olduğu, etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmayacağı ve Elon R. MUSK’ın işlemi iznsiz gerçekleştirmesi nedeniyle uygulanacak idari para cezasının belirlendiği belirtildi.
Fed’den Güvercin Mesajı: Rekabet Kurulu Elon Musk’a 4054 Sayılı Kanuna Uygun Cezalandırıyor
Rekabet Kurulu, 02.03.2023 tarihinde yaptığı toplantıda Elon Musk’ın Twitter Inc.’in tek kontrolünü devralmasının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a göre incelenmesiyle sonuçlanan kararını açıkladı. Elon R. MUSK’ın işlemi iznsiz gerçekleştirmesi nedeniyle uygulanacak idari para cezası, işlemin izne tabi olduğu ve etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmayacağı belirtildi.
Fed’den Güvercin Mesajı: Rekabet Kurulu Elon Musk’a 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Ceza Kesti
Rekabet Kurulu, 02.03.2023 tarihinde yaptığı toplantıda Elon Musk’ın Twitter Inc.’in tek kontrolünü devralmasının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a göre incelenmesiyle sonuçlanan kararını açıkladı. Kurulun kararı, Elon R. MUSK’ın işlemi iznsiz gerçekleştirmesi nedeniyle uygulanacak idari para cezasının belirlendiğini, işlemin izne tabi olduğunu ve etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmayacağını içeriyordu.
02.03.2023 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında, Elon Musk’ın Twitter Inc.’in tek kontrolünü devralmasının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanununa göre incelenmesiyle sonuçlanan kararı açıklandı. Kurulun kararı, Elon R. MUSK’ın işlemi iznsiz gerçekleştirmesi nedeniyle uygulanacak idari para cezasının belirlendiğini, işlemin izne tabi olduğunu ve etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmayacağını içeriyordu.
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