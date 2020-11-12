Bir Müjde de Çin Aşısından: “Pandeminin Sonuna Geldik Diyebiliriz”

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çelen, aşı yaptıran iki sağlık çalışanının antikor sonuçlarının pozitif çıktığını ifade ederek, “Pandeminin 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz” iddiasında bulundu.

Türkiye’de gönüllü sağlık çalışanları üzerinde denenen Sinovac firmasının CoronaVac aşısının faz 3 çalışması, olumlu sonuç verdi. Ülke genelinde 700, Diyarbakır merkezde de 80’e yakın sağlık çalışanı gönüllü olarak aşılandı.

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, aşı yaptıran iki sağlık çalışanının antikor sonuçlarının pozitif çıkmasının çok sevindirici bir olay olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Diyarbakır’da 80’e yakın gönüllüde denemelerimiz oldu. Yan etki profiline baktığımızda herhangi ciddi yan etki görülmemekle birlikte orta düzeyde bir yan etkiye de rastlamadık. Çalışmamızda tarama sonrası 14 gün arayla iki doz şeklinde aşılar yapıldı. Tabi bu çift-kör plasebo kontrollü bir çalışma, yani kişi de hekim olarak biz de aşı mı alıyor yoksa plasebo dediğimiz aşı olmayan bir flakonu mu alıyor, onu bilmiyoruz. Fakat iki tane sağlık çalışanımız münferit olarak kendileri aşıdan 14 gün sonra antikorlarına baktılar ve antikorlarının da pozitif olduğunu gördük. Bu çok sevindirici bir olay, en azından aşının etkin olduğu noktasında gördüğümüz gerçek bir yaşam verisidir.”

Dünyada 120 civarında aşı çalışmasının devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Çelen şöyle devam etti:

“Pfizer BioNTech’in aşısı da FDA ve Avrupa onayı için başvuruda bulundu ve yüzde 90 oranında etkin olduğu şeklinde haberler var. Demek ki aşıların yüzde 85-90 aralığında etkinliği varsa, pandeminin de 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz. Burada pandemi mutlaka devam edecektir ama önemli olan gündemimizden düşmesidir. Zincirin kırılmasıyla birlikte vaka sayılarındaki ciddi artışlar ve aşılamayla bağışıklık oranı her geçen gün artacaktır ve 2021’de de Kovid-19 pandemisi artık gündemimizden düşecektir diye bekliyoruz”