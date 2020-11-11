300 Milyon Doz! Avrupa Birliği ile Aşı Anlaşması İmzalandı

Avrupa Birliği, Biontech ve Pfizer’in koronavirüs aşısını 300 milyon doza kadar satın alabilir. Bu sabah AB Komisyonu iki şirketle çerçeve anlaşması için yeşil ışık yaktı. Almanya ve diğer AB ülkeleri, onay alır almaz aşı haklarını satın alma hakkına sahip olacak.

Biontech ve Pfizer yaptıkları açıklamada, AB ile tedarik anlaşmasının imzalandığını duyurdu. Anlaşma ilk etapta 200 milyon, ihtiyaç olması halinde ek 100 milyon doz aşıyı kapsıyor.

Şirketler 2020’nin sonunda teslimatlara başlamayı planlıyor. Ön koşul, klinik başarının doğrulanması ve yetkililerin onay vermesi.

Biontech ve Pfizer Pazartesi günü, aşılarının Covid-19’a karşı yüzde 90’dan fazla koruma sağladığını duyurmuştu. Ancak çalışmalar halen devam ediyor. En erken gelecek hafta ABD’de onay başvurusu yapılacak. Aşı, Almanya ve Belçika’daki üretim tesislerinde Biontech spesifikasyonlarına göre üretilecek.

Biontech, daha önce ABD şirketi Pfizer ile geliştirilen aşının başlangıçta tercihen ABD’de dağıtılabileceğinden korkmuştu. Biontech CFO’su Sierk Poetting, “Stuttgarter Nachrichten” ve “Stuttgarter Zeitung” a yaptığı açıklamada “Pfizer ile aşıyı eşit ve adil bir şekilde dağıtacağımız konusunda anlaştık” dedi.

AB Komisyonu daha önce Johnson & Johnson, Sanofi-GSK ve AstraZeneca ile de anlaşma imzalamıştı. Komisyon ayrıca CureVac ve Moderna üreticileri ile ön görüşmeleri de tamamladı.

Anlaşmaların ardından onayların alınması durumunda Avrupa Birliği 1.7 milyar doz koronavirüs aşısı tedarik etmeyi amaçlıyor.