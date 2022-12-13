Bir Sahte Doktor Olayı da Mersin’de

Güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yalanı açığa çıkan sahte doktorun kendisini anestezi doktoru olarak tanıttığı öğrenildi.

Sahte doktor olayı ile ilgili Mersin İl Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Yazılı açıklamaya göre Toroslar ilçesindeki hastaneye giden M.K.U, kendisini “anestezi doktoru” olarak tanıttı. Çocuk Yoğun Bakım Servisine giriş yapmaya çalışan şüpheli doktor olmadığı anlaşılınca güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Hastaneye çağrılan polisler tarafından gözaltına alınan M.K.U. ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

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İfadesi alınan M.K.U. muayene olmak için ilk olarak Kulak Burun Boğaz polikliniğine gittiğini, boş odadan bulduğu önlükle kendisini doktor olarak tanıtıp muayene olduğunu daha sonra da eve gittiğini söyledi. Aynı gün tekrar hastaneye giden M.K.U. bu sefer Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinden giriş yapmaya çalıştı. Ancak bu sırada önlükteki takip cihazının alarmı çaldı.

Güvenlik görevlileri tarafından yakalanan M.K.U. sağlık personeli olduğunu ve gündüz muayene olurken önlüklerin karıştığını, önlüğü bırakmak için geldiğini söyleyerek kurtuldu.

Şüpheli, önlüğü bıraktıktan sonra Çocuk Yoğun Bakım Servisine gittiğini, bina girişinde kendisini “anestezi doktoru” olarak tanıttığı çalışanlardan önlük istediğini, temizlik görevlileriyle servise giriş yaptığı sırada doktor olmadığının anlaşılması üzerine güvenlik görevlileri tarafından yakalandığını belirtti.

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