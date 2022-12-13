Ferrari Yeni Patronu Belli Oldu: Frederic Vasseur

Fred Vasseur’un Alfa Romeo takım patronluğundan ayrılmasının ardından Ferrari, Fransız pilotun 9 Ocak’tan itibaren Maranello’da Mattia Binotto’nun yerini alacağını doğruladı! Ferrari’nin yeni patronu: Frederic Vasseur

9 Ocak 2023’ten itibaren Fransız Frédéric (Fred) Vasseur, İtalyanların açıkladığı gibi takım patronu ve genel menajer olarak dünyanın en ünlü yarış takımının yeni takım patronu olacak. Vasseur, istifa eden Mattia Binotto’nun yerine geçecek.

Ferrari CEO’su Benedetto Vigna konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Frederic Vasseur’u ağırlamaktan çok memnunuz. Yıllar boyunca teknik uzmanlığını liderlik nitelikleriyle nasıl dengelediğini gördük. Vasseur doğuştan bir lider ve bu takıma taze enerji verecek” diye konuştu.

Frederic Vasseur da “Ferrari’nin direksiyonuna geçmek benim için büyük bir onur. Benim gibi motor sporlarına büyük bir tutku duyan herkes için Ferrari zirvedir. Maranello’da çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Ve Ferrari’nin harika hikayesini yazmaya devam etmek ve dünya çapında Tifosi için mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.

Frederic Vasseur Kimdir?

Vasseur Renault’da (şimdi Alpine) bir fabrika yarış takımını yönetebileceğini kanıtlamıştı. Vasseur, Alfa Romeo’nun Constructors’ta altıncı sıraya yükselmesine yardımcı oldu ve Audi’nin Formula 1’e girmesinin önünü açtı. Dinleyebilen bir takım oyuncusu olarak biliniyor, spora olan sevgisi belli ve bol tecrübesi var. Birinci sınıfın hassas siyasi sahnesinde yüzünde bir gülümseme ve oldukça duygusuz bir tavırla ilerliyor. Ferrari yıldızı Charles Leclerc ile yakın arkadaş.

Frédéric “Fred” Vasseur, bir yarış takımı (ASM) kurmadan önce havacılık mühendisliği okudu ve başarılı oldu. 1998’de Belçikalı David Saelens ile Fransız Formula 3’te ulusal şampiyonluk, ardından F3 Euro Series’de arka arkaya dört zafer.

2004 yılında ASM, Nicholas Todt (eski Ferrari patronunun oğlu ve daha sonra FIA Başkanı Jean Todt) ile işbirliği içinde ART Grand Prix oldu. Ve başarılar devam etti: GP2 serisinde dört şampiyonluk (bugünkü Formula 2’ye eşdeğer) – Nico Rosberg 2005, Lewis Hamilton 2006, Nico Hülkenberg 2009 ve Stoffel Vandoorne 2015.

GP3 serisinde ART sürücüleri şu şampiyonlukları kazandı: 2019’dan beri yeni Formula 3’te geçen sezon 2022’de kazanan Esteban Gutiérrez 2010, Valtteri Bottas 2011, Esteban Ocon 2015, Charles Leclerc 2016, George Russell 2017 ve Anthoine Hubert 2018 Fransız Victor Martins, ART ile şampiyonluğu kazandı.

Formula 2’de ART, 2018’de George Russell ve 2019’da Nyck de Vries ile zafer kazandı. Adı geçen tüm sürücüler Formula 1’e sıçradı, dördü Grands Prix kazandı.

Tüm Ferrari takım patronları

2023’ten: Fred Vasseur

2019-2022: Mattia Binotto

2014-2018: Maurizio Arrivabene

2014: Marco Mattiacci

2007-2014: Stefano Domenicali

1993-2007: Jean Todt

1992/1993: Sante Ghedini

1991: Claudio Lombardi

1989-1991: Cesare Fiorio

1978-1988: Marco Piccinini

1977: Robert Nosetto

1976: Daniele Audetto

1976: Guido Rosani

1974/1975: Luca Montezemolo

1973: Sandro Kolombo

1971/1972: Peter Schetty

1968-1970: Franco Gozzi

1967: Franko Lini

1962-1966: Eugenio Dragoni

1958-1961: Romolo Tavoni

1957: Mino Amorotti

1956: Eraldo Sculati

1952-1955: Nello Ugolini

1947-1951: Federico Giberti

1935-1940: Nello Ugolini

1934: Federico Giberti

1932/1933: Mario Lolli

1930/1931: Saracco Ferrari

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