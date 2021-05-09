Çocuklar ne zaman korona aşısı olacak? Sinovac çocuklar için uygun mu?

Koronavirüs salgını sağlık kadar eğitimi de olumsuz etkiledi. Milyonlarca öğrenci okullarından uzak kaldı. Eğitimciler bugünlerde yaşanan bu tablonun gelecek yıllarda eğitim alanını olumsuz etkileyeceğini belirtiyor. Hem öğretenler hem de öğrenciler güvenli bir şekilde okullarına dönmek istiyor. Bu noktada ise aileler ‘Çocuklar ne zaman aşı olacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Ülkemizde Sinovac ve BioNTech aşıları uygulanıyor. Kısa süre içerisinde de Sputnik V aşısı uygulanmaya başlanacak. Koronavirüse arşı geliştirilen aşıların çocuklara uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin faz çalışmaları sürüyor. Kanada’da çocuklarda artan vakalar sebebiyle 12 yaş üstüne aşı onayı kısa bir süre içinde verildi. Benzer bir iznin ABD’de verilmesi bekleniyor.

BioNTech aşısının 12 yaş üstü çalışmalarda olumlu sonuç verdiği gelen haberler arasında.

Çin aşısı Sinovac’ın da çocuklarla ilgili çalışmaları sürüyor. Yapılan ilk açıklamalarda Sinovac’ın 3-17 yaş arasında da etkili olduğu yönünde. Ancak bu yaş grubuna hangi aralıklarla kaç doz aşı yapılacağına ilişkin çalışmaların devam ettiği biliniyor.

Ülkemizde ağustos sonuna kadar 18 yaş üstü aşılama sınırına gelmesi bekleniyor. Bilim Kurulu üyelerinin ifadelerine bakıldığında, tüm yaş gruplarında aşılamalar tamamlandığında sıranın çocuklara geleceği yönünde.